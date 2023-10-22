Дети мецената построили фельдшерский пункт за 98 миллионов тенге в Ұлытау

Новый фельдшерско-акушерский пункт распахнул свои двери в Жанааркинском районе области Ұлытау. Его услуги будут доступны для жителей сельского круга Орынбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Социальный объект, востребованный населением, построен за счет спонсорских средств. Этот поступок был инициирован жителем этого района, предпринимателем, ныне покойным Куатом Ахметовым. Начатое отцом дело продолжили его сыновья и на собственные деньги построили новый фельдшерско-акушерский пункт в родном селе.

"На строительство объекта площадью 200 квадратных метров было потрачено 98 миллионов тенге. В фельдшерско-акушерском пункте предусмотрены кабинеты стерилизации, информационного обеспечения, прививочные, фельдшерские, акушерские, процедурные, смотровые, кабинет химизатора. Он полностью оснащен современным оборудованием. Мощность пункта — 30 посещений в день. Имеется широкий спектр первичной медико-санитарной помощи", — указывается в сообщении на сайте министерства здравоохранения РК.

В торжественном открытии медицинского объекта принял участие аким области Ұлытау Берік Әбдіғалиұлы, руководитель областного управления здравоохранения Ляззат Ранова, аким Жанааркинского района Қанат Қожықаев. Они выразили благодарность спонсорам от имени сельчан.

В настоящее время в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области Ұлытау начато строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов — в четырёх населённых пунктах Улытауского района (Байкоңыр, Байқоңыр, Терісаққан, Мибұлақ, Қоскөл) и одном населённом пункте Жанааркинского района — Ынталы.

Из республиканского бюджета на строительство выделено 574,6 миллиона тенге, из местного бюджета — 63,8 миллиона тенге. Планируемый срок ввода готовых объектов в эксплуатацию — декабрь 2023 года.

Также в рамках нацпроекта планируется строительство двух врачебных амбулаторий для сел Кеңгір и Ақтүбек, проекты которых направлены на экспертизу для получения заключения.

Вместе с тем, по программе "Ауыл — ел бесігі" продолжается строительство четырёх фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут расположены в Улытауском районе — в сёлах Сарысу и Бозтұмсық и в Жанааркинском районе -в посёлках Атасу и Бидайық.