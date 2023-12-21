Дети гибнут за металл: Почему открытые люки остаются неразрешимой проблемой в Казахстане

В Казахстане дети продолжают гибнуть в открытых канализационных колодцах. Уполномоченный по правам ребёнка Динара Закиева считает, что за это необходимо привлекать к ответственности чиновников.

Смертельные случаи несколько лет назад были и в столице. В 2018 году в Астане было зафиксировано 2 800 обращений об отрытых канализационных колодцах, 21 падение и один летальный исход. На начало 2019 года - 500 заявлений и жалоб, 15 падений, тогда также погиб один человек.

Кто ответственен за люки? Какое наказание ему грозит, если в колодец упадёт человек? И реально ли привлечь к ответственности за гибель детей в люках? Подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Как рассказала адвокат Акмолинской областной коллегии адвокатов, эксперт школы безопасности Senim Инара Жабагибаева, за невыполнение требований законодательства РК по содержанию смотровых колодцев подземных коммуникаций, создающих угрозу дорожному движению, предусмотрена ответственность в рамках Кодекса об административных правонарушениях — статья 632. Согласно ей предусмотрен штраф на должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации в размере 10 месячных расчётных показателей, на субъектов предпринимательства — в размере 20 МРП, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 30 МРП.

По словам адвоката, ответственность за открытые люки на данный момент несут организации, которые обслуживают городские колодцы.

"В каждом городе есть несколько организаций, отвечающих за водоснабжение, канализацию, тепловые сети, которые обслуживают городские колодцы. Также они содержатся на балансе частных инженерных коммуникаций. Ответственность за содержание и ремонт несёт та организация, на балансе которой стоит колодец, или владельцы частных колодцев. Для того, чтобы узнать на балансе какой организации находится колодец, нужно обращаться в акимат", - пояснила адвокат.

Небольшие размеры штрафов приводят к тому, что колодцы остаются открытыми, считает Инара Жабагибаева.

"Крышки от колодцев сдаются в многочисленные нерегулируемые пункты приёма металлолома. Вместе с тем, Уголовным кодексом статьей 188 предусмотрена ответственность за их кражу. Также предусмотрена ответственность в отношении лиц, которые скупают эти люки. Речь идёт о статье 196 Уголовного кодекса - "Приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путём". Виновные наказываются штрафом в размере до 160 МРП, либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом до 40 суток, с конфискацией имущества или без таковой. Но проблема в том, что пункты металлолома не регистрируются официально. Это приводит к тому, что люди спокойно крадут люки и сдают их", - заявила Инара Жабагибаева.

За последние несколько лет было несколько случаев гибели детей в колодках, однако никаких изменений в законодательстве не произошло.

Жабагибаева считает, что ответственность за открытые люки нужно ужесточить.

"Нужно ужесточить ответственность в Административном кодексе должностных лиц, владельцев частных колодцев за ненадлежащее их содержание. Также я считаю, что в Уголовный кодекс нужно внести изменения, которые будут ужесточать ответственность за приём люков. Ведь понятно, что, если сняли люк, это представляет опасность для здоровья и жизни людей", - сказала она.

За люками нужен периодический контроль. Коммунальные службы, собственники должны проверять наличие крышек и в целом исправность колодцев, считает адвокат.

"Иногда несчастные случаи происходят из-за того, что люки находились в аварийном состоянии. Например, крышка была на месте, но плохо прикреплена. Ребёнок наступил и провалился в колодец. Соответствующие органы не принимали меры", - сказала Жабагибаева.

Адвокат считает, что предложение Динары Закиевой может принять законную силу.

"При хорошей работе депутатов и уполномоченного по правам ребёнка можно внести нужные изменения в законодательство. Со стороны Динары Закиевой вижу хорошую работу по защите прав детей. На все трагедии с детьми она реагирует, выезжает, освещает в блоге", - говорит эксперт.

Инара Жабагибаева отметила, что открытые люки - распространённая проблема в СНГ. В Европе, по её словам, ситуация другая. Там применяют современные методы для безопасности.

"В Европе помимо крышки у канализационных люков снизу есть специальное защитное устройство, которое реагирует на открытие. Внутри также есть сетка безопасности. Даже если крышки нет, то сетка яркая, и все видят, что колодец открыт. В случае, если кто-то споткнётся, он не упадёт туда, так как внутри сетка. К тому же крышки люков в Европе сделаны из полипропилена", - заключила адвокат.

Как в Астане предотвращают кражу крышек от колодцев

В столице ответственность за содержание и своевременность закрытия люков несёт балансодержатель колодца, сообщили в акимате. Утверждён регламент, согласно которому балансодержатель должен в течение трёх часов с момента поступления сигнала обеспечить безопасность по каждому открытому колодцу и в течение суток закрыть его.

Жители столицы могут подать заявку в службу 109-IKomek. В этом году в акимат города поступило 3 890 заявок по открытым колодцам, в среднем по 12 заявок в день.

Каков должен быть алгоритм действий в случае, если человек упал в колодец?

В акимате уточнили, что нужно зафиксировать падение в экстренных службах, получить подтверждающие документы нанесения физического и морального вреда. Затем обратиться к балансодержателю колодца для урегулирования возмещения ущерба в досудебном порядке. В случае отказа компании добровольно возместить вред, можно обратиться в суд.

"Проводятся оперативно-профилактические мероприятия "Металл", осуществлена проверка 107 пунктов приёма металлолома. Лишь 68 пунктов имели уведомления о занятии предпринимательской деятельностью. Раскрыто 17 краж металла, из них три кражи – люков от колодцев. Из незаконного оборота изъято свыше 7,6 тонны металла, в том числе одна тонна медного и алюминиевого кабеля. Составлено 54 административных протокола по статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - сообщили в акимате Астаны.

В городе заменили 20 чугунных люков на полимерно-песчаные. При положительных результатах пилотного проекта работа будет продолжена.

Кроме того, предлагается установить интеллектуальную систему видеоконтроля в районах пунктов приёма металлов и установить защитные решётки на колодцы.