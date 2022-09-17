Дети должны учиться в соответствующих условиях — Смаилов

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Во время своей рабочей поездки по Костанайской обласи Премьер-министр РК Алихан Смаилов обратил внимание на недоработки акимата региона в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В частности, он отметил срыв сроков окончания капитального ремонта в семи школах региона, из-за чего дети вынуждены учиться в неприспособленных местах.

"Нужно принять оперативные меры для решения этой проблемы. В целом необходимо более ответственно подходить к сфере образования, так как дети должны учиться в соответствующих условиях", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Переходя к экономическому блоку вопросов, Премьер-Министр отметил, что для повышения благосостояния жителей области необходимо проводить работу по запуску инвестиционных проектов, способных дать импульс социально-экономическому развитию всего региона.

По его словам, в рамках Нацпроекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" и программы "Ауыл – Ел бесігі" Костанайской области выделено 6,7 миллиардов тенге на реализацию 75 проектов в 32 сельских населенных пунктах. В целом же на развитие региона в 2022 году из республиканского бюджета было выделено 115,9 миллиарда тенге, а также еще 31,7 миллиарда тенге в рамках уточнения бюджета.

"Эти средства направлены в первую очередь на социальные нужды, развитие инфраструктуры и агропромышленного комплекса области. Акимат должен обеспечить эффективное использование данных средств", – отметил Премьер-министр.

Алихан Смаилов также обратил внимание на необходимость вести планомерную работу по недопущению нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания. По его словам, акимату в этом направлении нужно активизировать использование имеющихся механизмов.

Кроме того, Премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики региона. Так, в 2022 году в области был запланирован запуск 45 новых проектов на 38 миллиардов долларов.

"Запуск инвестиционных проектов приведет к появлению новых рабочих мест. Акимат области должен продолжить работу по созданию всех необходимых условий для инвесторов и своевременному запуску намеченных проектов", – сказал Алихан Смаилов.

В заключение Премьер-министр поручил проработать вопрос выделения средств на реализацию проектов теплоснабжения, обеспечить своевременное финансирование проекта по реконструкции автомобильной дороги "Костанай - Денисовка", до конца 2022 года принять меры по улучшению состояния дорог местного значения.

Кроме того, Алихан Смаилов поручил проработать вопросы строительства нового перинатального центра в области, который в последующем будет увеличен до многофункционального медицинского учреждения, выделения средств для восстановления детского культурного летнего оздоровительного комплекса "Достық" Аулиекольского района, а также финансирования строительства поликлиники в городе Тобыл и ряд других.