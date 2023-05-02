Дети будут ездить бесплатно в автобусах Караганды

Фото: рixabay

С 1 мая дети до 18 лет могут ездить в общественном транспорте Караганды бесплатно, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил аким Караганды Мейрам Кожухов, завершены все подготовительные работы, подписаны и согласованы все юридические моменты, проведен соответствующий инструктаж с автопарками.