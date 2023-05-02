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рixabay Сегодня, 00:38
79
Сегодня, 00:38
79
Фото: рixabay

Дети будут ездить бесплатно в автобусах Караганды

С 1 мая дети до 18 лет могут ездить в общественном транспорте Караганды бесплатно, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил аким Караганды Мейрам Кожухов, завершены все подготовительные работы, подписаны и согласованы все юридические моменты, проведен соответствующий инструктаж с автопарками.

"Большая просьба к родителям – объясните детям что транспортную карту нужно иметь всегда с собой и в обязательном порядке прикладывать её к валидатору, так мы сможем отслеживать реальную картину пассажиропотока", - написал в Instagram Мейрам Кожухов.

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Сегодня, 00:38
79
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