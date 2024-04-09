Детей из пострадавших от паводков регионов будут обучать в НИШ

В правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещёнными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

Подробнее о механизме на совещании по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова доложила вице-премьер Тамара Дуйсенова.

Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тысяч учеников. Детей, которые находятся в эвакуационных центрах, распределяют следующим образом:

Учащиеся начальных классов (1-4 классы) будут размещены в оздоровительных центрах (лагерях), с полной организацией учебного процесса (2 017 детей совместно с родителями).

Учащихся 5-8 классов разместят в интернатах школ "Дарын", БИЛ, НИШ (1 577 детей).

Старшеклассники (9-11 классы) будут временно размещены в колледжах и вузах (213 детей).

Вице-премьер отметила, что задача – до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением и летним отдыхом.