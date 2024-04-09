Детей из пострадавших от паводков регионов будут обучать в НИШ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В правительстве разработали алгоритм работы с детьми, размещёнными в эвакуационные центры из-за сложной паводковой ситуации, передаёт BaigeNews.kz.
Подробнее о механизме на совещании по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова доложила вице-премьер Тамара Дуйсенова.
Учебный процесс в дистанционном формате сейчас продолжается в 130 казахстанских школах, где обучаются 115 тысяч учеников. Детей, которые находятся в эвакуационных центрах, распределяют следующим образом:
-
Учащиеся начальных классов (1-4 классы) будут размещены в оздоровительных центрах (лагерях), с полной организацией учебного процесса (2 017 детей совместно с родителями).
-
Учащихся 5-8 классов разместят в интернатах школ "Дарын", БИЛ, НИШ (1 577 детей).
-
Старшеклассники (9-11 классы) будут временно размещены в колледжах и вузах (213 детей).
Вице-премьер отметила, что задача – до окончания паводков и завершения восстановительных работ обеспечить детей обучением и летним отдыхом.
"Алгоритм разработан, до пятницы доведём его до сведения акиматов. К этой работе мы подключим всех – профсоюзы, частные лагеря и школы, КТЖ в части бесплатного проезда, преподавателей вузов. В рамках фонда всеобуча дети будут обеспечены всеми необходимыми принадлежностями. Организована и работа школьных психологов", — сообщила Тамара Дуйсенова.
Самое читаемое
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
- 4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков
- Наталья Годунова получила новую должность
- В вузах Казахстана появится возрожденная специальность по подготовке дорожников