Детей из подтопленных регионов начали принимать спецшколы "Дарын"
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Министерством просвещения продолжается работа по размещению детей из подтопленных регионов в оздоровительных центрах, передаёт BaigeNews.kz.
За сутки в национальный оздоровительный центр Алматы прибыли дети из Западно-Казахстанской области. Более 80 детей разместились в лагере "Жасдаурен" Акмолинской области.
"Всего в первом потоке 11 детских оздоровительных центров примут 600 детей из Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей", - утончили в ведомстве.
Совместно с "КТЖ" организован бесплатный проезд для детей в оздоровительные центры.
Юные казахстанцы обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием и одеждой.
Для детей, находившихся в эвакуационных пунктах, прорабатывается вопрос размещения в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения с организацией учебного процесса. Сегодня детей начали принимать специализированные школы "Дарын".
"Особую благодарность выражаем педагогам и всем работникам сферы образования! Сегодня порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтёров, в том числе более 10 тысяч в пунктах эвакуации. Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов. Организована активная работа уполномоченных по правам ребенка. Детей из пострадавших сёл обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, а также техническими средствами для дистанционного обучения", - сообщили в Минпросвещения.
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