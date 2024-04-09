Детей из подтопленных регионов начали принимать спецшколы "Дарын"

Министерством просвещения продолжается работа по размещению детей из подтопленных регионов в оздоровительных центрах, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки в национальный оздоровительный центр Алматы прибыли дети из Западно-Казахстанской области. Более 80 детей разместились в лагере "Жасдаурен" Акмолинской области.

"Всего в первом потоке 11 детских оздоровительных центров примут 600 детей из Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Актюбинской областей", - утончили в ведомстве.

Совместно с "КТЖ" организован бесплатный проезд для детей в оздоровительные центры.

Юные казахстанцы обеспечены необходимыми школьными принадлежностями, питанием и одеждой.

Для детей, находившихся в эвакуационных пунктах, прорабатывается вопрос размещения в общежитиях инновационных школ-лицеев республиканского значения с организацией учебного процесса. Сегодня детей начали принимать специализированные школы "Дарын".

"Особую благодарность выражаем педагогам и всем работникам сферы образования! Сегодня порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтёров, в том числе более 10 тысяч в пунктах эвакуации. Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов. Организована активная работа уполномоченных по правам ребенка. Детей из пострадавших сёл обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, а также техническими средствами для дистанционного обучения", - сообщили в Минпросвещения.



