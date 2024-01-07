Детей эвакуировали из батутного центра в Кокшетау из-за пожара в сауне

В Кокшетау произошёл пожар в батутном центре "Сальто" по улице Абая. Горело помещение сауны, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, ЧП произошло 7 января в 16:54. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

"Пожар локализован в 17:30 и ликвидирован в 17:53. До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники", — сообщили в ДЧС.