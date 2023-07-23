Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции

Фото: rodiaki.gr

Пожары, бушующие на греческом острове Родос с начала недели, кажутся неконтролируемыми. Огонь продвигается к побережью и уже затронул несколько отелей, отдыхающим пришлось укрыться на пляжах в ожидании прибытия лодок спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает новостной портал rodiaki.gr, более 30 тысяч человек эвакуируют из районов Родоса, которым угрожает огонь.

По информации lefigaro.fr, более двадцати лодок приняли участие в операции по эвакуации, координируемой береговой охраной в эту субботу. Корабль ВМС Греции также направляется к острову.

По данным местных властей, около двух тысяч человек были эвакуированы на лодках, а 30 тысяч — как туристы, так и местные жители — смогли покинуть угрожаемые районы, чтобы укрыться на ночь в спортивных залах и школах.

Стихия бушует в Греции несколько дней — продолжается эвакуация людей, повреждены дома и машины. Ситуацию усугубляют рекордная жара и порывы ветра.