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  • Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции
rodiaki.gr Сегодня, 13:15
65
Сегодня, 13:15
65
Фото: rodiaki.gr

Десятки тысяч людей в панике эвакуируются из-за лесных пожаров в Греции

Пожары, бушующие на греческом острове Родос с начала недели, кажутся неконтролируемыми. Огонь продвигается к побережью и уже затронул несколько отелей, отдыхающим пришлось укрыться на пляжах в ожидании прибытия лодок спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает новостной портал rodiaki.gr, более 30 тысяч человек эвакуируют из районов Родоса, которым угрожает огонь.

По информации lefigaro.fr, более двадцати лодок приняли участие в операции по эвакуации, координируемой береговой охраной в эту субботу. Корабль ВМС Греции также направляется к острову.

По данным местных властей, около двух тысяч человек были эвакуированы на лодках, а 30 тысяч — как туристы, так и местные жители — смогли покинуть угрожаемые районы, чтобы укрыться на ночь в спортивных залах и школах.

Стихия бушует в Греции несколько дней — продолжается эвакуация людей, повреждены дома и машины. Ситуацию усугубляют рекордная жара  и порывы ветра.

Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
Видео: t.me/rt_russian
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Сегодня, 13:15
65
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