open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер
рixabay Сегодня, 07:33
223
Сегодня, 07:33
223
Фото: рixabay

Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер

В китайских больницах умерли более 80 тысяч человек от COVID-19 после отмены антиковидных мер, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что с 8 декабря 2022 года по 2 февраля 2023 года в больницах КНР 82 238 человек скончались от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, граждане не смогли вылечить обострения различных заболеваний, спровоцированных COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#коронавирус #Китай
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:33
223
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer