Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер

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В китайских больницах умерли более 80 тысяч человек от COVID-19 после отмены антиковидных мер, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что с 8 декабря 2022 года по 2 февраля 2023 года в больницах КНР 82 238 человек скончались от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, граждане не смогли вылечить обострения различных заболеваний, спровоцированных COVID-19.