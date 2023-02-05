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Сегодня, 07:33
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223Фото: рixabay
Десятки тысяч человек в Китае умерли от COVID-19 после отмены антиковидных мер
В китайских больницах умерли более 80 тысяч человек от COVID-19 после отмены антиковидных мер, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на РИА Новости.
Уточняется, что с 8 декабря 2022 года по 2 февраля 2023 года в больницах КНР 82 238 человек скончались от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией.
Помимо этого, граждане не смогли вылечить обострения различных заболеваний, спровоцированных COVID-19.
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