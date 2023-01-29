Десятки трупов собак нашли зоозащитники недалеко от Актау

Фото: Lada.kz

Видео с мёртвыми бродячими животными сняли местные зоозащитники. Они считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению, а идут в карман чиновникам. Ничего абсолютно не делается. Просто людям постоянно "вешают лапшу на уши", — говорит зоозащитница Татьяна Ткач.

Людям удалось запечатлеть людей, которые занимались отстрелом собак. У них было уже несколько убитых животных.

Фото: Lada.kz

К тому же, как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Они назвали это "коррупционным беспределом".

Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.

"Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак. Что уж требовать от этих бездарей, если они даже не могут нормально утилизировать тушки животных. Бесчеловечность и жестокость зашкаливает", — пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.

Ранее в акимате комментировали, что бродячих псов в регионе стало слишком много.