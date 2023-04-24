Десятки семей не могут заселиться в новостройку в Петропавловске

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В Петропавловске десятки семей вынуждены снимать жильё и в тоже время оплачивать ипотеку. Они приобрели квартиры в новостройке, которая оказалась не готова к заселению. Многоэтажный дом ещё не полностью подключили к коммуникациям, так как строительство инженерных сетей в их районе затянулось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

У владельцев квартир этой новостройки очередное собрание во дворе. Они хоть и приобрели тут квадратные метры, но заселиться никак не могут. Дом готов, но не подключён к благам цивилизации.

"Дом по документам сдан в июне прошлого года, 2022-го года. Договора купли продажи с нами подписали в сентябре 2022-го года, когда мы узнали, что дом фактически к коммуникациям не подключен. До этого нам обещали, что всё будет подключено", - говорит председатель ОСИ "Алтынсарина – 61" Ольга Демидова.

9-этажку возвела частная фирма, а вот инженерные сети в этом дворе строят за счёт государства, но работа затянулась, говорят жильцы. Людям приходится снимать квартиры и в то же время оплачивать ипотеку.

"Ипотеку я начал платить с этого года, то есть все бумаги, все заключил договора, потому-что нам смело обещали, что в декабре закончат подключение всех коммуникаций оставшихся, и вода, и канализацию ту же обещали "уже всё, остатки вывести". Ничего этого не сделали, на данный момент я здесь рядом снимаю жилье. То есть отдаю за съём и отдаю здесь за ипотеку", - рассказывает житель Петропавловска Роман Перницкий.

Изначально на строительство инженерных сетей выделяли свыше 350-ти миллионов тенге, но подрядчик поясняет, что не мог приступить к работе сразу, так как аванс ему перечислили только спустя год после подписания договора. За этот период стройматериалы выросли в цене, и проект был отправлен на корректировку. На это тоже ушло время.

"В начале этого года мы вышли с корректировки, получили сметную документацию, экспертизу, теперь мы ждем допсоглашение на всю сумму. И готовим сейчас акты на выполненные работы. На данный момент мы выполнили более 50% работ: мы провели сеть отопления, водоснабжение и канализацию, установили подстанцию, которая находится у меня за спиной, и КНС, насосная станция для канализации", - отмечает генеральный директор подрядной фирмы Даурбек Нурумгалиев.

После корректировки проект подорожал на 130 миллионов тенге. Изменились и некоторые условия. Теперь частный застройщик должен за свой счёт подключать эту многоэтажку к центральным коммуникациям, как только они будут готовы.

"Финансирование проектов по подведению инженерных коммуникаций к строящимся домам производилось из 2-х бюджетов. Это 10% из местного бюджета, и 90% выделяли из республиканского бюджета. Изначально из местного бюджета были выделены деньги, работы начались, но из республиканского бюджета деньги задерживались, из-за чего всё это затянулось", - говорит пресс-секретарь акимата Петропавловска Эльмира Садвокасова.

Тем временем, некоторые собственники уже сделали ремонт. И к качеству строительства у них тоже возникли вопросы. Не так давно в одной из квартир прорвало батарею, затопило соседа снизу. Жильцы зарегистрировали ОСИ, чтобы совместно решать все текущие проблемы, но главное, они ждут подключения коммуникаций. Однако окончательные сроки работ ещё не обозначены.