Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы

Фото: ortcom.kz

В Алматы бывшее управление креативных индустрий намерено потратить десятки миллионов тенге на КВН и и пропаганду нравственных ценностей, передает BaigeNews.kz. Ведомство сейчас носит другое название - Управление молодежной политики, его преобразовали год назад.

На сайте государственных закупок управление разместило несколько лотов - некоторые тендеры уже нашли своих исполнителей.

К примеру, чиновники южной столицы выделили 15 миллионов тенге на пропаганду духовно-нравственных ценностей среди молодежи "Qundylyq". Алматинских студентов и школьников в этом году ждут невероятно захватывающие курсы на тему "Елтану" и "Методы проведения воспитательного часа". Также проведут конкурс среди молодых акынов и разыграют среди них денежный приз в 1,5 миллиона тенге.

При этом Управление молодежной политики в условиях госзакупки уточняют, что к мероприятиям должны привлечь прямо или косвенно 100 тысяч человек. То есть примерно стольким парням и девушкам чиновники от молодежной политики хотят привить нравственно-духовные ценности за бюджетные деньги.

На этом Управление останавливаться не намерено. В 2023 году они запланировали себе много работы, а соответственно и денег из казны заложили тоже. За 28 миллионов тенге ведомство планирует провести КВН на кубок акима Алматы.

Среди 10 команд разыграют 2,6 миллиона тенге. А остальные бюджетные деньги будут потрачены на организацию этапов КВН-а и на размещение информации в СМИ.

За 13 миллионов тенге Управление молодежной политики проведет "Дүйсенбілік спорт" среди NEET молодежи по пяти видам спорта. Правда, победителям дарить деньги не будут, а дадут кубки и грамоты.

Серьезную сумму - 118 миллионов тенге - ведомство выделило на краткосрочные курсы по актуальным профессиям "Рrofessional course": курсы по soft skils. По итогам курсов планируют трудоустроить около 2000 алматинской молодежи. Значительная часть денег, выделенных на тендер, пойдет на организацию курсов и освещение в СМИ.