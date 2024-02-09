Десятки людей доставляют в пункты обогрева в Костанайской области

В Костанайской области продолжает бушевать буран. Людей, застрявших на дороге из-за непогоды, доставляют с заснеженных трасс в пункты обогрева, передаёт BaigeNews.kz.

В регионе подготовлено 257 пунктов обогрева, они рассчитанны на 11 255 мест. В пунктах обогрева размещены 87 человек, в том числе 14 детей. В Денисовском профессиональном техническом колледже 78 человек, остальные — в гостинице.

Из-за метели и ограниченной видимости на трассах выставлен 21 пост, где сосредоточена 21 единица техники и задействовано 42 сотрудника личного состава. Наблюдается скопление легковых и грузовых машин в населённых пунктах — вблизи кафе, кемпингов, АЗС.

Что касается расчистки дорог, трассы в области обслуживают 85 единиц техники филиала "КазАвтоЖол", а для очистки областных и местных дорог есть 526 единиц техники подрядных организаций.

В Костанайской области из-за ухудшения погоды без электричества остались два населённых пункта: в селе Карынсалды 32 дома и шесть объектов частного предпринимательства, в селе Горняк — 29 домов. Специалисты приступят к восстановительным работам после расчистки дорог в светлое время суток.

В акимате отметили, что заключены меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение жителей, поставку вещей, продуктов питания и воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта и др.