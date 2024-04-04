Десятки иностранцев эвакуировали карагандинские спасатели
Сегодня, 12:23
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Сегодня, 12:23Сегодня, 12:23
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Карагандинские спасатели эвакуировали 58 иностранных граждан, застрявших на трассе "Кызылорда - Павлодар" из-за неисправного автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В минувшую ночь в районе 987 км. а/д "Кызылорда - Павлодар" Бухар-Жырауского района силами ДЧС Карагандинской области из технически неисправного автобуса эвакуировано 58 человек (граждане Республики Узбекистан) и доставлены в с.Курма", - говорится в сообщении.
В медицинской помощи не нуждались.
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