open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 20:24
169
Сегодня, 20:24
169
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Десятки Дедов Морозов устроили флешмоб в Алматы

Почти 70 Дедов Морозов вышли на улицы Алматы и устроили сюрприз для взрослых и детей, передаёт BaigeNews.kz

Дедушки дарили сладости и подарки, пели песни и провели различные интерактивы.

Основные мероприятия прошли на четырёх локациях – на площадях имени Абая, "Астана", перед государственным цирком и в парке первого президента.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Алматы #Дед Мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:24
169
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх