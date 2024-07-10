Десятилетний ребёнок сообщил о бомбе в костанайской школе

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Ф. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

"В суде установлено, что 6 июня 2024 года несовершеннолетний Ф., 2014 г.р. позвонил на пульт "112" и сообщил о заложенной бомбе в школе-гимназии № 3 города Костанай. Тем самым несовершеннолетний допустил уголовное правонарушения, в связи, с чем было возбуждено уголовное дело по ст.273 УК", - говорится в сообщении.

Оштрафован отец несовершеннолетнего за сообщение о том, что в школе гимназии заложена бомба. Гражданин Ф. вину признал в полном объеме.