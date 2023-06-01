Десятилетний баянист из Семея завоёвывает музыкальный Олимп

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Что может человек в 10 лет, спросите вы? Мы бы испытывали затруднения при ответе на данный вопрос, если бы не герой нашего интервью. Радмир Хабибуллин в 10 лет виртуозно играет на баяне. За свою ещё совсем недолгую жизнь он стал лауреатом большого количества международных музыкальных конкурсов и даже консультирует начинающих баянистов по различным вопросам музыкальной карьеры. Корреспонденту BaigeNews.kz Радмир рассказал о своём творческом пути.

- Когда ты начал свой путь в мир музыки? Почему ты выбрал такой инструмент, как баян?

- Свой путь в мир музыки я начал в 4,5 года. Мама привела меня в Татарскую школу искусств в Семее. У меня дедушка играл на разных инструментах: баян, аккордеон, гитара, но особенно он любил гармонь. Вот поэтому, в честь деда, я и выбрал такой инструмент как гармонь, а уже потом, когда поступил на учёбу в Астану начал играть и на баяне.

- Несложно было первое время?

- Первое время конечно было сложно, даже инструмент было тяжело держать, сидеть нужно было ровно и запоминать ноты, да было сложно.

- Как родители отнеслись к твоему выбору?

- Отнеслись с большим пониманием, мама ходила со мной на все уроки и помогала дома заниматься.

- Какие у тебя достижения в музыке на сегодняшний день?

- Достижений много, и я очень горжусь каждым из них. Первым моим достижением было то, что я в пять лет в Горно-Алтайске на празднике Сабантуй играл на гармони перед Президентом Татарстана, дальше были конкурсы, концерты. Конкурсы: г. Барнаул от "Рождества к Рождеству" лауреат первой степени; г.Омск "Золота Сибирь" лауреат первой степени; г.Челябинск "Кубок Фридриха Липса" 2020 года лауреат второй степени; г. Уфа Международный конкурс на приз В.Ф.Белякова 2020 года лауреат второй степени; г. Астана "Астана -Мерей" лауреат первой степени; г. Астана " Cold accordion" лауреат первой степени. В декабре 2022 года в г. Красноярск участвовал в конкурсе "Кубок Сибири" в двух номинациях "Баян классика" и "Гармонь", и в этих двух номинациях стал лауреатом первой степени.Также мне удалось поиграть с оркестром Русских Народных инструментов в г. Павлодар дирижер В.П.Денисенко и с оркестром РНИ студентов КазНУИ дирижёр С.М. Кумыскалиев.

- Кем хочешь стать в будущем? Планируешь ли связать свою жизнь с музыкой?

- Я хочу стать музыкантом, хочу выступать на больших сценах, хочу стать преподавателем по классу "Баян".

- Кто твой первый педагог, и как он на тебя повлиял?

- Мой педагог, который вёл меня с самого начала и сейчас является моим преподавателем - это Тураев Руслан Александрович. Это больше чем просто учитель. Он всегда поддержит, настроит на нужную волну, всегда поможет. Конечно в меру строгий и требовательный, но, наверное, по другому и не добиться результатов от ученика. Руслан Александрович научил меня не бояться трудностей и смело идти к поставленным целям и добиваться их. За что я ему очень благодарен.

- Какие впечатления остались от участия в Красноярском кубке Сибири?

- Это незабываемые эмоции! Три дня напряженной борьбы, много новых людей, чудесный город, ну, и радость от победы конечно. Последний день - это концерт лауреатов. Просто самые лучшие впечатления!

- Какие планы на ближайшее время, готовишься ли ты к очередным победам?

- Планов много. Сейчас нужно выбрать с педагогом программу на лето и готовиться к предстоящим конкурсам. Программа должна соответствовать положениям конкурсов, также готовлю программу на концерты.

- Как ты учишься в школе? Успеваешь ли?

- Я - отличник в школе. Учителя у нас самые замечательные, всегда помогут, если что не успеваю написать, дают возможность подойти и написать работу в другой день. За это тоже большое спасибо нашим предметникам и классному руководителю.

- Как ты считаешь, в Казахстане есть все возможности, чтобы дети смогли себя реализовать в музыкальном искусстве?

- Я думаю, что возможности обучаться есть, а вот конкурсов мало в Казахстане, хотелось бы чтобы те ребята ,у которых нет возможности выезжать за границу, могли тоже себя показать в родной стране. И после окончания высшего учебного заведения, очень трудно устроиться на работу по специальности. Хотелось бы, чтобы наши музыканты могли работать здесь у нас в Казахстане.

- Есть конкретная цель, которой ты стремишься в музыкальной карьере? Что бы ты посоветовал своим сверстникам для их общего развития?

- Я всегда стремлюсь играть качественно, чтобы людям приятно было меня слушать, стремлюсь передать все эмоции в музыке. Хочу, чтобы музыка приносила людям радость. Наверное, это и есть моя цель на данный момент. Своим сверстникам я бы посоветовал идти строго к своей цели, не сворачивая с пути, много и усердно заниматься, несмотря ни на что. Это должен быть большой труд и большая работа, только таким образом можно достичь определенных результатов. Ну и конечно, во всем слушать своих педагогов и выполнять все их рекомендации.