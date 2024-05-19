Десятиклассница из Актобе научила ИИ предупреждать об угрозе в школе

Школьница из Актобе изобрела приложение, которое с помощью системы искусственного интеллекта уведомляет компетентные органы о грозящей учащимся опасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.



Учащаяся 10 класса школы № 64 имени У. Кулымбетова Тумар Смагул, изучая возможности ИИ, провела ряд исследований и разработала приложение "NazarAI", которое оповещает компетентные органы о возможной угрозе школьникам.

"Приложение "NazarAІ" с помощью искусственного интеллекта обрабатывает материалы видеокамеры в режиме реального времени, распознавая человека, моделируя его поведение и отсылая экстренное сообщение об опасных ситуациях. Приложение имеет несколько функций, одна из которых – распознавать лицо учащегося зашедшего в школу и автоматически отправлять сообщение его родителям о том, во сколько ребенок зашел в учебное учреждение. В сообщении указывается имя школьника и время его прибытия и отсылается фото", — говорится в сообщении.

Ещё одна функция приложения — обнаружение угрозы. Если пострадавший поднимает обе руки в момент опасности, искусственный интеллект создает на видео компьютерную модель поведения человека. Произведя расчеты с использованием градусов угла поднятой руки ИИ определяет находится ли человек в опасности.

После обнаружения угрозы приложение идентефицирует изображение человека и отправляет информацию в открытый Telegram-канал. В этом Telegram-канале зарегистрирован специальный отдел органов внутренних дел.



Школьница продолжит работу над своим приложением вместе с научным руководителем Ерболом Медеуовым и еще раз исследует его возможности.