Десять детей разом заболели в лагере в Бурабае

Скандал в одном из детских оздоровительных центров в Бурабае: сразу десять ребятишек, отдыхавших здесь, поступили в больницу Щучинска. Речь идёт не о пищевом отравлении, как это часто бывает летом. У большинства пациентов врачи диагностировали тонзиллит, у двоих – бронхит, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в детском оздоровительном центре "Эдельвейс Боровое", который расположен в курортном посёлке Катарколь Бурабайского района Акмолинской области. Около полуночи в ночь с 6 на 7 апреля в больницу поступили отдыхавшие в лагере дети.

В Управлении здравоохранения региона уточнили, что дети поступили в приёмный покой ТОО "Авиценна Бурабай". Здесь их обследовали, а после госпитализировали в многопрофильную детскую областную больницу в Кокшетау.

"В настоящее время пациенты проходят лечение. У шестерых из них диагностировали тонзиллит, ещё у двоих – бронхит, у одного ларинготрахеит, и у десятого ребёнка – назофарингит. Состояние всех детей удовлетворительное, без ухудшения, за ними наблюдают врачи", – отметили в облздраве.

В Управлении образования Акмолинской области подчеркнули, что этот ДОЦ состоит на балансе ведомства Северо-Казахстанской области.

Отдыхали в лагере дети из Павлодарской области, в том числе 74 ребёнка из Регионального центра поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Депутат Павлодарского гормаслихата Гульжана Даримова на своей странице в соцсети сообщила о результатах своего визита в ДОЦ. Уже беглая проверка, по её словам, выявила множество нарушений, главное из которых – полное отсутствие медиков, ни одного врача или медсестры.

Депутат выложила в сториз и отклик от родителей других детей. Так, мама девочки, уже вернувшейся из ДОЦ, пожаловалась народной избраннице, что её дочь там упала и получила перелом пальца. Ребёнок, по словам матери, ходил с этой травмой, не получив медицинской помощи, девять дней.

Председатель Казахстанской ассоциации детско-юношеского туризма и отдыха Кайрат Султанов в интервью BaigeNews.kz уточнил, что "Эдельвейс Боровое" – это бывший лагерь "Арман".

"Лагерь очень старый. Балансодержателем является управление образования СКО, но он находится в доверительном управлении. Управляющая компания за последние три года провела реконструкцию, капремонт всех помещений. Там были одинарные прогнившие окна и так далее – сейчас всё современное, соответствует санитарным нормам. ДОЦ получил положительное заключение санитарно-эпидемиологической службы, но не сразу, там выполняли требования, устраняли замечания. Медицинским оборудованием центр был укомплектован. Касательно медработника сейчас ничего сказать не могу, но разрешение СЭС подразумевает его наличие", – прокомментировал Кайрат Абайдуллаевич.

Он напомнил, что речь идёт не о пищевом отравлении, а о простудных заболеваниях.

"Дети простудились, заразили друг друга. Нужно учитывать и погодные условия – почти каждый день дожди, сырость. Но, конечно, важно учитывать массовость заболевания – ситуацию на контроль взяли все ответственные органы, министерство здравоохранения, санэпидслужба, акиматы областей. Ведётся проверка и, конечно, виновные лица понесут наказание", – отметил председатель ассоциации.

Это происшествие в очередной раз акцентировало внимание общества на проблеме безопасного отдыха детей. Султанов не раз в интервью BaigeNews.kz высказывался о брешах лагерей. Это и высокая изношенность зданий государственных ДОЦ, и слабая техническая оснащённость (например, советские пищеблоки), и уличные туалеты в 21 веке, и финансирование по остаточному принципу, и отсутствие отраслевой программы развития детского туризма, как и мер господдержки развития детского загородного отдыха. И как следствие – непривлекательность этой сферы для бизнеса.

Поэтому в доверительном управлении сегодня в Казахстане находятся не более 10 процентов гослагерей. Одна из причин – сложность в подборе персонала, в том числе медицинского.

"Дело в том, что как только государственный лагерь переходит в доверительное управление бизнеса, содержание штата – педагогов, поваров, водителей, медиков и так далее – ложится на предпринимателя. А это весьма солидная сумма. Да и не хотят медработники идти на нестабильную, потому что всего на три месяца, работу. И тревожную, учитывая статистику по несчастным случаям летом. Я считаю, безопасность детей должна быть превыше всего", – подчеркнул собеседник.

Так или иначе, в детских оздоровительных центрах непременно должны быть медработники. Независимо от того, как дорого они достаются администрации. Потому что не дороже жизни и здоровья юных граждан страны. Ну, а были ли медработники в ДОЦ "Эдельвейс Боровое", имели ли место другие нарушения и какие, покажет проверка. Следим за её результатами.