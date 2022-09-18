Десять алматинцев получили по миллиону тенге в честь Дня города

Фото: акимат Алматы

По случаю Дня города звания "Почетный гражданин Алматы" удостоены десять жителей мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Это ветеран Великой Отечественной войны, учитель истории, общественные деятели, артисты и другие. Почётное звание им присудили за весомый вклад в развитие и процветание Алматы.

Аким города Ерболат Досаев наградил горожан и вручил денежные сертификаты на сумму миллион тенге каждый.

День города в Алматы отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября. Сегодня в рамках празднования прошёл фестиваль "АлмаFest". На главной площадке фестиваля были представлены 100 тонн местных яблок более 30 сортов.

День города завершит концерт в ледовом дворце "Almaty Arena" с участием отечественных звезд и группы A’Studio.