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акимат Алматы Вчера, 23:30
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Фото: акимат Алматы

Десять алматинцев получили по миллиону тенге в честь Дня города

По случаю Дня города звания "Почетный гражданин Алматы" удостоены десять жителей мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Это ветеран Великой Отечественной войны, учитель истории, общественные деятели, артисты и другие. Почётное звание им присудили за весомый вклад в развитие и процветание Алматы.

Аким города Ерболат Досаев наградил горожан и вручил денежные сертификаты на сумму миллион тенге каждый.

День города в Алматы отмечают ежегодно в третье воскресенье сентября. Сегодня в рамках празднования прошёл фестиваль "АлмаFest". На главной площадке фестиваля были представлены 100 тонн местных яблок более 30 сортов.

День города завершит концерт в ледовом дворце "Almaty Arena" с участием отечественных звезд и группы A’Studio.

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#День города #Алматы #почетный гражданин #награждение
Вчера, 23:30
90
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