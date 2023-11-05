Дешёвое мясо: полицейские Костаная предупредили о новой схеме мошенников
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В Костанае мошенники используют новую схему обмана: предалагают купить дешёвое мясо, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции Костанайской области, о факте мошенничества сообщила жительница областного центра.
"21 октября она написала сообщение в группу WhatsApp, в которой публикуются объявление о реализации мяса. Администратор группы ответила, что сейчас фарша в наличие нет. Позже, ей поступило сообщение с незнакомого номера о том, что она может приобрести фарш еще по более низкой цене, нежели предлагают в группе. Девушка отправила на указанный номер 13 тысяч тенге, но продукта так и не дождалась. Потерпевшая решила обратиться в полицию. Сообщение зарегистрировано и по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество", проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.
Полиция в очередной раз обращается к жителям с просьбой быть бдительными и не доверять сомнительным сообщениям.
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