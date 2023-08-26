Дешевое льготное дизтопливо не могут получить костанайские аграрии

Костанайские аграрии начали уборку хлеба с проблем с поставкой дизельного топлива. Льготного ГСМ по цене 250 тенге за литр у операторов попросту нет, и обещают, что придет оно не раньше, чем через неделю, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Нет льготного, бери коммерческое?

Дизельное топливо по сниженной цене фермерам выделяют ежегодно в посевную и уборочную кампании. На проведение осенне-полевых работ Костанайской области выделено 85 тысяч тонн удешевленного ГСМ.

"20 июля комиссией при областном акимате была утверждена стоимость льготного ГСМ. Рекомендация была утвердить цену дизельного топлива для фермеров не более 283 тенге за литр. Это было сделано. 16 августа мы получили поручение премьер-министра снизить предельный потолок цены. Это поручение реализовано. 18 августа была проведена комиссия, и теперь августовский и сентябрьский объемы идут по 250 тенге за литр", - сообщил руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим Бекмухамедов.

Однако хорошая новость принесла костанайским фермерам новую головную боль. Все сельхозтоваропроизводители ринулись к поставщикам топлива с просьбой продать им топливо по низкой цене. Но как оказалось, в разгар уборочной кампании его нет.

"Сегодня по 250 тенге за литр дизельного топлива в наличии просто нет. Я сам обзванивал всех операторов, связывался с управлением сельского хозяйства. Льготного ГСМ нет, а уборку ведь не остановишь. Поэтому некоторые сельхозпроизводители вынуждены брать коммерческое топливо по 310 тенге. Когда будет удешевленное, сказать нам не может никто", - рассказывает директор Ассоциации производителей Костанайской области Владимир Дранчук.

По словам операторов, дизтопливо по цене в 250 тенге за литр придет не раньше, чем через неделю. Что делать фермерам все это время, никто сказать не может.

Неравные условия

Но главная проблема даже не в отсутствии льготного топлива по 250 тенге. Сельхозпроизводители оказались в неравных условиях. Аграрий Светлана Михайленко посетовала, что быть рачительным хозяином сегодня не выгодно. Те, кто приобрел в июле и вывез весь объем льготного дизтоплива, чтобы не допустить простоев техники в уборочную компанию, оказались в проигрыше, потому что покупали его по цене 283 тенге за литр.

"У нас сейчас получилось три категории сельхозтоваропроизводителей. Первая категория – счастливые, которые вообще ничего не оплатили. И они возьмут по 250 тенге. Вторая категория, которая оплатила часть, но еще не вывезла. Им операторы говорят, не пойдет так, они-то весь объем фермера выкупили уже по 283 тенге. И третья категория – это те, кто заранее все оплатил и вывез весь объем. Они талоны отдали, забрать обратно их невозможно, они погашены. Представляете, какие убытки? Они ведь могли взять топливо на 33 тенге дешевле", - возмущена Светлана Михайленко.

Фермеры удивляются, почему такие важные решения по цене принимаются в разгар уборочной компании.

"Добросовестные аграрии закупили дизтопливо на уборку, вывезли ГСМ и оказались в неравных условиях с остальными. Проблема в том, что это влияет на себестоимость продукции и ставит добросовестных предпринимателей в неравные условия с остальными. И механизмов для решения проблемы никто не предлагает", - говорит аграрий Александр Бородин.

Директор Ассоциации производителей Костанайской области Владимир Дранчук подтвердил, что, как правило, сельхозпроизводитель заключает договор с оператором по поставке дизтоплива заранее, на весь необходимый ему объем.

"Вот представьте: он заключил договор, оплатил, часть дизтоплива выбрал, и теперь встаёт вопрос, а какой объем он должен получить по 250 тенге? Никто ответить не может, потому что никаких нормативно-правовых актов нет. Нам говорят: идите, каждый договаривайтесь с оператором. А что такое "идите, договаривайтесь"? Здесь возникнут разные кривотолки. Те объемы, которые в июле по 283 оплатили, выбрали, получили счет-фактуру, они не обсуждаются. Тут для всех ясно-понятно, поезд ушел и перерасчета делать не будут. Но надо же как-то решить вопрос с оплаченным, но не вывезенным топливом", - говорит Владимир Дранчук.

В управлении сельского хозяйства региона сообщили, что действительно те, кто оплатил топливо и вывез его в июле, перерасчета не получат.

"Июльские объемы, там перерасчета с операторами не будет. Потому что цена была одна, а в августе цена изменилась. Операторы получают по 228 тенге, и предельная цена по области установлена не более 250 тенге", - рассказал Ибрагим Бекмухамедов.

Операторы же подтверждают: их телефоны разрываются от звонков фермеров. Все требуют отпустить им дизтопливо по 250 тенге за литр. Но сделать этого поставщики не могут.

"Я должен получить 6000 тонн льготного дизтоплива для уборочной кампании. Чтобы не было перебоев с поставкой, решил в июле выкупить половину – 3000 тонн. Из этих трех тысяч полторы тысячи тонн вывезено, еще 1520 у меня осталось. Это дорогое июльское топливо по 283 тенге, отдать его дешевле, по 250 тенге за литр, я просто не могу. Разница в 33 тенге принесет мне 100 миллионов тенге убытков. Да и чисто юридически отдать его по 250 тенге не возможно, у каждой поставки есть пин-коды, отдавать один объем под видом другого нельзя", - пояснил один из костанайских операторов.

Условия для коррупции

В условиях, когда нет четких рекомендаций, кому, сколько и по какой цене отпускать дизтопливо, могут возникнут коррупционные риски, считают аграрии.

"Мы хотели бы заключить какое-то соглашение между Палатой предпринимателей, управлением сельского хозяйства, операторами о том, как будет выделяться дизтопливо по 250 тенге за литр. Чтобы любой товаропроизводитель мог сослаться на это соглашение и прийти к оператору. Потому что сегодня кроме слов ничего нет. А это уже почва для нечестной игры. Я, к примеру, могу прийти к оператору и за "благодарность" попросить продать дизтопливо по 250 тенге. А кто-то останется без него. Разве это правильно?", - спрашивает Владимир Дранчук.

Операторы предлагают следующий механизм: фермеры будут покупать дизтопливо в пропорции 30:70. То есть 30 процентов ГСМ по июльской цене 283 тенге и 70 процентов по августовской 250 тенге. Аграрии на это согласны, но точного решения со стороны властей еще нет.

"Мы говорим, мы согласны. Но вы нам четко дайте какой-нибудь документ. Ни на словах. А нам говорят, идите к операторам. Сами договаривайтесь. Что это такое?", - возмущен Дранчук.