Дешевле отдыхать за рубежом - депутат о внутреннем туризме в Казахстане
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Депутат Мажилиса Даулет Мукаев заявил, что казахстанцам из-за дороговизны авиабилетов на внутренние рейсы дешевле отдыхать за рубежом, передает корреспондент BaigeNews.
Мажилисмен Даулет Мукаев поднял вопрос об отдыхе на Алаколе.
Вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев заявил о планах запустить дополнительный рейс "Астана - Урджар".
"На сегодня мы договорились с "QAZAQ AIR" и они с Астаны в Урджар дополнительно один рейс откроют – с 1 июня", - сказал он.
Однако такой ответ не удовлетворил депутата.
"А когда я тогда должен купить билет? Надо же заранее продумывать, когда касается вопросов туризма. 1 июня – это начало летнего сезона, у детей начинаются каникулы. Чем ждать один рейс, легче и дешевле выехать на отдых в соседний Узбекистан, Турцию или другие страны. У QAZAQ AIR цены начинаются от 35 тысяч тенге. При этом не должно быть лишнего багажа, если будет, то билет будет стоить 42 тысяч", - возмутился он.
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