Дерзкого водителя арестовали в Костанайской области

Попытка игнорировать требования полицейских закончилась арестом для водителя в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл днём в селе Октябрьское.

Двое водителей автомобилей Mitsubishi хотели проехать блокпост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области. Движение было закрыто для всех видов транспорта.

Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их.

За неповиновение суд назначил ему пять суток ареста.

С 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба.