Дерзкого водителя арестовали в Костанайской области
Сегодня, 20:40
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Сегодня, 20:40Сегодня, 20:40
147Фото: polisia.kz
Попытка игнорировать требования полицейских закончилась арестом для водителя в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл днём в селе Октябрьское.
Двое водителей автомобилей Mitsubishi хотели проехать блокпост, выставленный из-за 600 метрового перелива в Акмолинской области. Движение было закрыто для всех видов транспорта.
Один из водителей, игнорируя законные требования полицейских, пытался протаранить их.
За неповиновение суд назначил ему пять суток ареста.
С 5 апреля в этом районе в связи с паводками объявлена ЧС местного масштаба.
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