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ДЧС Алматы Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40
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Фото: ДЧС Алматы

Деревья упали на автомобили в Алматы из-за сильного ветра

Несколько деревьев упали в Алматы из-за сильного ветра. Некоторые из них повредили автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города. 

"По состоянию на 16:00 на линию "112" из-за усиления ветра (порывы от 15 метров в секунду) от населения поступило шесть сообщений о падении деревьев. Сведений о пострадавших нет. На место происшествий направлены сотрудники службы спасения 109, подрядные организации, РУЧС", - сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики разослали штормовое предупреждение о грозе и сильном ветре. 

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Сегодня, 17:40
310
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