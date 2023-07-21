Деревья упали на автомобили в Алматы из-за сильного ветра

Фото: ДЧС Алматы

Несколько деревьев упали в Алматы из-за сильного ветра. Некоторые из них повредили автомобили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"По состоянию на 16:00 на линию "112" из-за усиления ветра (порывы от 15 метров в секунду) от населения поступило шесть сообщений о падении деревьев. Сведений о пострадавших нет. На место происшествий направлены сотрудники службы спасения 109, подрядные организации, РУЧС", - сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики разослали штормовое предупреждение о грозе и сильном ветре.