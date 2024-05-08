  • 8 Мая, 11:14
  • BAIGENEWS

Дерево рухнуло на полицейскую машину в Алматы

Сегодня, 03:31
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 03:31
Сегодня, 03:31
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Фото: скриншот видео

В Алматы дерево упало на припаркованные автомобили, в том числе на полицейскую машину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт 100baksoff.

Инцидент произошёл на улице Нусупбекова.

"Из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции. Полицейские, находившиеся в машине, среагировали мгновенно и избежали серьёзных последствий", – указывается в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от 100BAKSOFF 100BAKSOFF (@100baksoff)

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