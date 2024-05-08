Дерево рухнуло на полицейскую машину в Алматы
Сегодня, 03:31
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Сегодня, 03:31Сегодня, 03:31
388Фото: скриншот видео
В Алматы дерево упало на припаркованные автомобили, в том числе на полицейскую машину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт 100baksoff.
Инцидент произошёл на улице Нусупбекова.
"Из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции. Полицейские, находившиеся в машине, среагировали мгновенно и избежали серьёзных последствий", – указывается в сообщении.
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