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Депутаты требуют проверить расходование средств на ТЭЦ в Казахстане

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 16:07
Сегодня, 16:07
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Депутаты мажилиса обратились к первому заместителю премьер-министра Казахстана Роману Скляру с требованием проконтролировать расходование денег, выделенных на ремонт ТЭЦ в регионах и прохождение отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

В запросе мажилисмены, посетившие Шахтинск в Карагандинской области, сообщили, что жители города пожаловались на холод в квартирах во время недавних морозов.

"Акимат и руководство ТЭЦ в унисон твердят о том, что якобы дома не были готовы к отопительному сезону. Но сейчас февраль, и большую часть зимы в домах было тепло. Летом ТЭЦ ремонтировали. Якобы меняли кровлю, пытались привести котлы в адекватное состояние. На эти цели было выделено один миллиард 300 миллионов тенге. Судя по всему, деньги ушли не по назначению. Людям сначала говорили о том, что возникла проблема с намокшим углем. Но есть вопросы и к качеству самого угля, фотографии которого мне показали: он похож скорее на глину, чем на качественное топливо. И это в угольном регионе! Сейчас же никто не называет причину критического падения температуры в квартирах, а наличие аварии отрицается", - заявил депутат Никита Шаталов.

Мажилисмен получает сообщения о том, что работники ТЭЦ отогревают трубы возле датчика паяльными лампами, чтобы отчитаться, что в городе
всё хорошо.

"В помещении, где стоят котлы, как мне говорят, замёрзла вода. Прогорела и обвалилась обмуровка на котлах. Температурный режим явно не соответствует заявленным цифрам. В то же время тариф на тепло значительно вырос. У людей закономерный вопрос: почему они должны платить всю сумму, если не соблюдены параметры теплоснабжения? При этом сутками работали обогреватели, что привело к перерасходу электроэнергии. Шахтинцы требуют справедливого перерасчета, и его необходимо делать. Может так местные власти поймут всю ответственность за город. Людей в Шахтинске довели до ручки", - сказал депутат.

Он попросил вице-премьера отправить комиссию во главе с министром энергетики в Шахтинск и произвести полноценный разбор полётов.

"Мы хотим знать, был ли подготовлен город к отопительному сезону, почему закуплен некачественный уголь, пошли ли деньги, выделенные на ремонт, по назначению. Аналогичную работу стоит провести по всем проблемным ТЭЦ в стране. У всех на слуху аналогичные проблемы в Кентау и других городах. И никому не добавляет оптимизма недавняя новость о том, что даже в Экибастузе после аварии умудрились украсть миллиард тенге при ремонте ТЭЦ. Мы требуем разобраться в ситуации и принять все необходимые меры", - говорится в запросе.

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