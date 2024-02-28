Депутаты требуют проверить расходование средств на ТЭЦ в Казахстане

Депутаты мажилиса обратились к первому заместителю премьер-министра Казахстана Роману Скляру с требованием проконтролировать расходование денег, выделенных на ремонт ТЭЦ в регионах и прохождение отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz.

В запросе мажилисмены, посетившие Шахтинск в Карагандинской области, сообщили, что жители города пожаловались на холод в квартирах во время недавних морозов.

"Акимат и руководство ТЭЦ в унисон твердят о том, что якобы дома не были готовы к отопительному сезону. Но сейчас февраль, и большую часть зимы в домах было тепло. Летом ТЭЦ ремонтировали. Якобы меняли кровлю, пытались привести котлы в адекватное состояние. На эти цели было выделено один миллиард 300 миллионов тенге. Судя по всему, деньги ушли не по назначению. Людям сначала говорили о том, что возникла проблема с намокшим углем. Но есть вопросы и к качеству самого угля, фотографии которого мне показали: он похож скорее на глину, чем на качественное топливо. И это в угольном регионе! Сейчас же никто не называет причину критического падения температуры в квартирах, а наличие аварии отрицается", - заявил депутат Никита Шаталов.

Мажилисмен получает сообщения о том, что работники ТЭЦ отогревают трубы возле датчика паяльными лампами, чтобы отчитаться, что в городе

всё хорошо.

"В помещении, где стоят котлы, как мне говорят, замёрзла вода. Прогорела и обвалилась обмуровка на котлах. Температурный режим явно не соответствует заявленным цифрам. В то же время тариф на тепло значительно вырос. У людей закономерный вопрос: почему они должны платить всю сумму, если не соблюдены параметры теплоснабжения? При этом сутками работали обогреватели, что привело к перерасходу электроэнергии. Шахтинцы требуют справедливого перерасчета, и его необходимо делать. Может так местные власти поймут всю ответственность за город. Людей в Шахтинске довели до ручки", - сказал депутат.

Он попросил вице-премьера отправить комиссию во главе с министром энергетики в Шахтинск и произвести полноценный разбор полётов.