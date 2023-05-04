Депутаты раскритиковали Минпросвещения за нехватку учебников в школах

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Депутаты парламента от Ассамблеи народа Казахстана раскритиковали министерство просвещения за позднее обеспечение учебниками обучающихся в школах на узбекском, таджикском и уйгурском языках, передаёт BaigeNews.kz.

По словам сенатора Закиржана Кузиева, сегодня в стране функционируют более 6900 школ с контингентом около трёх с половиной миллионов обучающихся. Из них в 208 школах более 100 тысяч детей учатся на узбекском, уйгурском и таджикском языках.

"В ходе встречи с населением Алматинской, Жетысуйской области были подняты проблемы этих школ, в том числе по получению школьных учебников. Вот уже много лет систематически несвоевременно получают учебники с первый по 11 классы в связи с поздним изданием приказа министерства просвещения и его регистрации в органах юстиции. Учебники поступают в лучшем случае к началу, а иногда даже ко второй четверти учебного года. Данный факт серьёзным образом отражается на качестве образования, вызывает недовольство родителей и учащихся", - сказал он.

Депутат отметил, что в 2019-2020 учебном году школьники 10 классов получили учебники в декабре, в 2020-2021 году 11-тиклассников обеспечили учебной литературой в начале ноября, в 2021-2022 году первоклассникам учебники выдали только в начале ноября.

"В настоящее время в стране разработкой и изданием учебников занимается порядка 20 издательств, которые формируют авторские коллективы по 16 предметам, согласно типовых учебных планов. При этом, согласно официальному ответу министерства, сформировать авторский коллектив для подготовки учебников не представляется возможным по предметам из-за недостаточности кадров соответствующей квалификации. Проведение всех этих процедур требует значительного дополнительного временного ресурса, это и является причиной позднего обеспечения учебниками обучающихся школ с узбекским, таджикским, уйгурским языками обучения", - пояснил Закиржан Кузиев.

Также он привёл в пример 40 школ, где сейчас изучают немецкий язык. По словам депутата, они испытывают аналогичные проблемы с укомплектованностью учебниками по немецкому языку.

"Таким образом, министерство не предлагает пути решения данного вопроса, а просто занимается банальной отпиской, что, якобы нет времени и кадров. Этим министерство показывает свою некомпетентность по решению данной проблемы. Отмечаю, что министерство ведёт мониторинг обеспечения обучающихся учебниками, а приобретение и доставку учебников осуществляют акиматы. Однако на данный момент отсутствует эффективное взавимодействие между министерством и местными исполнительными органами по данному вопросу. В доктрине национального единства Казахстана предусмотрена необходимость создания равных возможностей и достойных условий жизни для всех граждан Казахстана. В своём выступлении глава государства на 32 сессии Ассамблеи народа Казахстана отметил, каждый этнос в Казахстане имеет, имел и будет иметь возможность развивать свои традиции, культуру, язык. Это, по сути, основа общенациональной идентичности", - заявил сенатор.

В заключении он предложил оптимизировать и пересмотреть сроки издания учебников и учебно-методических комплексов для школ с узбекским, таджикским, уйгурским и немецким языками обучения. А также скоординировать работу на всех этапах в целях своевременного издания и доставки таких учебников в школы. Депутат просит предусмотреть выделение грантов для обучения соответствующих специалистов, филологов по подготовке учебников, и обеспечить в полном объёме и сроке учебниками школы, где изучаются языки этносов Казахстана.