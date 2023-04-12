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BaigeNews.kz Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22
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Фото: BaigeNews.kz

Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане

Депутат мажилиса Аманжол Әлтай предложил запретить несовершеннолетним казахстанцам пользоваться TikTok, передаёт BaigeNew.kz.

В запросе он отметил, что рост числа шокирующих происшествий среди подростков в последнее время является свидетельством того, что проблема воспитания детей в школе, семье и современном обществе не решается.

Депутат акцентировал внимание на последних событиях, связанных с детьми и подростками.

"Смерть школьника в Туркестане, аморальное поведение подростков, которые пинали впавшего в кому ребёнка в Казалы, жесткое избиение девушки в Усть-Каменогорске - основные причины моей сегодняшней тревоги", - заявил депутат, зачитывая запрос, адресованный вице-премьеру Алтаю Кульгинову.

Депутат считает, что в стране необходима более дружественная социальная среда.

"Нужно провести социологические исследования, оценить, насколько эффективна воспитательная работа от детского сада до вуза. Министерству внутренних дел важно пересмотреть правила организации выезда участковых инспекторов, полиции по делам несовершеннолетних. В школах учителям необходимо внедрить механизмы воспитания детей", - заявил мажилисмен. 

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Сегодня, 16:22
162
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