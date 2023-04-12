Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане

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Депутат мажилиса Аманжол Әлтай предложил запретить несовершеннолетним казахстанцам пользоваться TikTok, передаёт BaigeNew.kz.

В запросе он отметил, что рост числа шокирующих происшествий среди подростков в последнее время является свидетельством того, что проблема воспитания детей в школе, семье и современном обществе не решается.

Депутат акцентировал внимание на последних событиях, связанных с детьми и подростками.

"Смерть школьника в Туркестане, аморальное поведение подростков, которые пинали впавшего в кому ребёнка в Казалы, жесткое избиение девушки в Усть-Каменогорске - основные причины моей сегодняшней тревоги", - заявил депутат, зачитывая запрос, адресованный вице-премьеру Алтаю Кульгинову.

Депутат считает, что в стране необходима более дружественная социальная среда.