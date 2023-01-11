Депутаты предлагают снизить пенсионный возраст для женщин, имеющих детей

Фото: pixabay.com

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин с детьми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал мажилиса парламента. Соответствующий вопрос он просит рассмотреть премьер-министра страны.

Как считает депутат, правительству следует перезагрузить пенсионную систему, пока действует закон о заморозке пенсионного возраста для женщин на уровне 61 года. У министерства труда и социальной защиты есть два основных аргумента для повышения пенсионного возраста. Это рост продолжительности жизни и повышение пенсии за счёт увеличения пенсионного возраста.

"Но если посмотреть на статистику, то за последние три года продолжительность жизни женщин снизилась с 77 до 75,5 лет, то есть на 1,5 года. Поэтому вполне естественно, что казахстанским женщинам хотелось бы отдохнуть ещё при жизни. Но повышение пенсии за счёт увеличения пенсионного возраста – это то же самое, что накормить собаку её же отрезанным хвостом", - заявил депутат.

Жамалов предлагает снижать пенсионный возраст женщин за рождение каждого ребёнка на два года, но не более чем на 10 лет.

Таким образом, женщина, родившая трёх детей, будет иметь право выйти на пенсию на шесть лет раньше. С учётом действующей заморозки пенсионного возраста для женщин до 2028 года это составило бы 55 лет. Если общий пенсионный возраст для женщин вырастет до 63 лет, то она сможет выйти на пенсию в 57 лет.

"Считаю, что это будет справедливым решением, поддержит наших женщин и главное стимулирует рождаемость", - резюмировал мажилисмен.