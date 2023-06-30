Депутаты парламента ушли на каникулы

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Парламент Казахстана вышел на каникулы, передаёт BaigeNews.kz.

На совместном заседании палат, которое провёл председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подвели итоги первой сессии мажилиса VIII созыва. Он отметил, что в этот период произошёл переход от суперпрезидентской к президентской республике и усиление роли парламента.

"Прошла полная перестройка законодательного органа. Впервые в мажилисе представлены шесть политических партий. Мажилис стал площадкой, объединившей разные взгляды и политические силы. Расширилось присутствие женщин, лиц с ограниченными возможностями и молодёжи", - сказал Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что первая сессия восьмого созыва работала 100 дней.

"За этот период было проделано немало работы. В сенате прошло 12, в мажилисе 15 пленарных заседаний. Отмечу, что разработанные и принятые депутатами законы были подписаны президентом страны. Всего 13 законов", - сказал Кошанов.

Теперь депутаты отправятся в поездки по регионам.