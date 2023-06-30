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youtube.com/@mazhilis_kz Сегодня, 09:36
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Сегодня, 09:36
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Фото: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутаты парламента ушли на каникулы

Парламент Казахстана вышел на каникулы, передаёт BaigeNews.kz.

На совместном заседании палат, которое провёл председатель мажилиса Ерлан Кошанов, подвели итоги первой сессии мажилиса VIII созыва. Он отметил, что в этот период произошёл переход от суперпрезидентской к президентской республике и усиление роли парламента.

"Прошла полная перестройка законодательного органа. Впервые в мажилисе представлены шесть политических партий. Мажилис стал площадкой, объединившей разные взгляды и политические силы. Расширилось присутствие женщин, лиц с ограниченными возможностями и молодёжи", - сказал Ерлан Кошанов.

Он также отметил, что первая сессия восьмого созыва работала 100 дней.

"За этот период было проделано немало работы. В сенате прошло 12, в мажилисе 15 пленарных заседаний. Отмечу, что разработанные и принятые депутатами законы были подписаны президентом страны. Всего 13 законов", - сказал Кошанов.

Теперь депутаты отправятся в поездки по регионам.

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Журналист
Сегодня, 09:36
181
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