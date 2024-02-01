Депутаты назвали состояние казахстанских вокзалов плачевным
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Сенатор Амангельды Нугманов в своём депутатском запросе отметил, что людям приходится испытывать неудобства из-за того, что железнодорожные вокзалы и станции в стране находятся в плачевном состоянии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Основное технологическое назначение железнодорожных вокзалов - это обеспечение безопасного, качественного обслуживания пассажиров при прибытии, нахождении и отправлении их с железнодорожной станции, а также предоставление качественных услуг населению. Это самое святое и главное, что есть в функциональных обязанностях АО "Қазақстан темір жолы", - сказал депутат.
Однако, по его словам, на сегодня железнодорожные вокзалы и станции в целом по стране не соответствуют требованиям Правил организации деятельности железнодорожных вокзалов, утверждённых приказом министра по инвестициям и развитию РК.
"Вокзалы находятся в плачевном состоянии, что не обеспечивает население необходимыми услугами, не говоря уже о качестве оказании услуг и обеспечение комфорта. Хотелось бы также получить ответ от АО "Қазақстан темір жолы", насколько ответственно исполняется вышеуказанный приказ уполномоченного государственного органа? Таким образом, сложившиеся обстоятельства свидетельствуют о не получении гражданами гарантированных государством услуг, что в конечном итоге негативно накладывается на настроении населения", - сказал Амангельды Нугманов.
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