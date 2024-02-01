Депутаты назвали состояние казахстанских вокзалов плачевным

Сенатор Амангельды Нугманов в своём депутатском запросе отметил, что людям приходится испытывать неудобства из-за того, что железнодорожные вокзалы и станции в стране находятся в плачевном состоянии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Основное технологическое назначение железнодорожных вокзалов - это обеспечение безопасного, качественного обслуживания пассажиров при прибытии, нахождении и отправлении их с железнодорожной станции, а также предоставление качественных услуг населению. Это самое святое и главное, что есть в функциональных обязанностях АО "Қазақстан темір жолы", - сказал депутат.

Однако, по его словам, на сегодня железнодорожные вокзалы и станции в целом по стране не соответствуют требованиям Правил организации деятельности железнодорожных вокзалов, утверждённых приказом министра по инвестициям и развитию РК.