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Депутаты назвали состояние казахстанских вокзалов плачевным

Сегодня, 15:20
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ктж Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: ктж

Сенатор Амангельды Нугманов в своём депутатском запросе отметил, что людям приходится испытывать неудобства из-за того, что железнодорожные вокзалы и станции в стране находятся в плачевном состоянии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Основное технологическое назначение железнодорожных вокзалов - это обеспечение безопасного, качественного обслуживания пассажиров при прибытии, нахождении и отправлении их с железнодорожной станции, а также предоставление качественных услуг населению. Это самое святое и главное, что есть в функциональных обязанностях АО "Қазақстан темір жолы", - сказал депутат.

Однако, по его словам, на сегодня железнодорожные вокзалы и станции в целом по стране не соответствуют требованиям Правил организации деятельности железнодорожных вокзалов, утверждённых приказом министра по инвестициям и развитию РК.

"Вокзалы находятся в плачевном состоянии, что не обеспечивает население необходимыми услугами, не говоря уже о качестве оказании услуг и обеспечение комфорта. Хотелось бы также получить ответ от АО "Қазақстан темір жолы", насколько ответственно исполняется вышеуказанный приказ уполномоченного государственного органа? Таким образом, сложившиеся обстоятельства свидетельствуют о не получении гражданами гарантированных государством услуг, что в конечном итоге негативно накладывается на настроении населения", - сказал Амангельды Нугманов.

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