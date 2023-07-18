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Депутаты мажилиса отправились служить на погранзаставу
Члены Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Максим Рожин, Олжас Куспеков, Болат Керимбек и Самат Нуртаза проходят службу в пограничных войсках в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
На погранзаставе депутаты будут находиться до 31 июля. Сначала пройдут обучение в полевых условиях и будут участвуют в практических занятиях вместе с курсантами Пограничной Академии КНБ.
После 21 июля, разделившись на две группы, начнут нести службу на границе с Китаем и Кыргызстаном.
"Мажилисмены лично изучат работу пограничных управлений, отделений пограничного контроля, застав, пунктов пропуска. Наряду с военнослужащими будут нести пограничный наряд, участвовать при досмотре в пунктах пропуска, в тактико-строевых занятиях и других мероприятиях", - сообщили в пресс-службе мажилиса.
Так депутаты намерены изучить необходимость разработки новых законодательных инициатив и мер, направленных на совершенствование системы национальной безопасности, подходов к патриотическому воспитанию молодёжи, а также улучшение условий несения службы в армии.
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