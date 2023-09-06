Депутаты АНК обсудили Послание Президента

Ассамблеей народа Казахстана проведено расширенное республиканское совещание по обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", передаёт BaigeNews.kz.

В работе совещания приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана и ее Совета, руководители республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Сената Парламента РК, назначенные Главой государства, и члены межпалатной депутатской группы Парламента РК "Бір ел – бір мүдде", представители Министерства культуры и информации РК, РГУ "Қоғамдық келісім", общественных структур АНК - "Ассамблея жастары", Советов матерей, Ақсақалдар кенесі, Ассоциации предпринимателей АНК, Научно-экспертного совета и кафедр АНК, Клуба журналистов, СМИ и другие.

В режиме ZOOM связи в конференции приняли участие все региональные Ассамблеи народа Казахстана и их структуры

В ходе совещания заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом Марат Азильханов отметил, что Послание Президента стало новым этапом масштабных преобразований нашего общества, сделан решительный шаг к обеспечению благополучия народа, каждого гражданина.

Формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства, принцип интеркультурализма, который подразумевает сознательную и активную роль каждого гражданина в интеграции в единый народ, расширение возможностей граждан представлять и отстаивать свои интересы на всех уровнях власти создали политические условия для обеспечения эффективности экономических реформ и поступательного развития страны.

Как итог, глубокие и всесторонние социально-экономические преобразования, выдвинутые в Послании, имеют прочный политический фундамент и полную политическую поддержку.

Спикер подчеркнул, что главная мысль Послания - поэтапный, но решительный переход на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан.

Наряду с этим, Послание Главы государства содержит задачи экономического развития такого масштаба, что они затронут каждого гражданина и его личные экономические интересы.

Кроме того, отметил М.Азильханов, реализация экономических задач Послания прямо и непосредственно работает на консолидацию общества, укрепление единства и согласия.

Диверсификация экономики, рост казахстанского содержания, новые отрасли производства развивают и усиливают горизонтальные и вертикальные экономические и социальные связи в нашем обществе.

Пронизанное и скрепленное тысячами нитями живых человеческих связей и экономических интересов, общество будет становиться более сплоченным не только на принципах гражданства, общности истории, но и на основе объективных экономических интересов – а это самая прочная и эффективная основа социально политической целостности общества.

В этой связи Послание ставит перед Ассамблеей народа Казахстана ряд глубоких смысловых идеологических задач, в рамках которых триада задач XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, Национального курултая и Послания Главы государства должна увязываться в единый алгоритм действий по реализации принципа "Әділетті Қазақстан – Адал Азамат".

В идеологической работе Ассамблеи на первый план выдвигаются задачи реформирования самого общества, системы общественных ценностей и общественного сознания в целом.

Эта реформа направлена на формирование новой общественной этики, которая базируется на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности.

Все структуры Ассамблеи – этнокультурные объединения, "Ассамблея жастары", Советы матерей, Ақсақалдар кенесі и другие должны сосредоточиться на мероприятиях, нацеленных на формирование новой общественной этики, которая полностью укладывается в цели и задачи Ассамблеи.

М.Азильханов еще раз акцентировал внимание на неукоснительное обеспечение верховенства закона и общественного порядка в отношении провокаций, направленных на подрыв общественного порядка, вандализм на улицах и на природе, бескультурье некоторых граждан, разного рода бытовые конфликты.

Поэтому Ассамблея безусловно поддерживает слова Президента о том, что "даже в условиях глобальной турбулентности и неопределенности мы будем твердо следовать своим курсом".

Перед членами Ассамблеи была также обозначена задача проведения информационно-разъяснительной и профилактической работы, принципиальной общественной позиции этнокультурных объединений против "языка вражды", в отношении фейков и провокаций.

Спикером также отмечено, что в реализацию Послания будут реализованы социальные проекты Советов матерей, "Ассамблея жастары", этномедиаторов, волонтеров, благотворителей, языковые проекты.

Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, сопредседатель "Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах" Ахмед Мурадов в своем содержательном выступлении затронул ряд аспектов Послания, вопросы формирования новой общественной этики, ценностей гражданства, ответственности и патриотизма.

Он также подчеркнул важность обеспечения безопасности страны в современных условиях, военно-патриотического воспитания молодежи и призвал всех казахстанцев к единству и сплоченности.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нурия Ниязова выразила мнение, что "креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых, творческих людей, создавая масштабные мероприятия, которые становятся своеобразной яркой рекламой страны, региона, "визитной карточкой".

Поэтому инклюзивный рост казахстанской экономики позволит улучшить качество жизни населения и способствовать развитию финансового рынка в стране".

По мнению Президента "Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана" Қайрата Айтбай "тезисы нынешнего Послания Президента страны по формированию прочного промышленного каркаса страны и обеспечения экономической самодостаточности наряду с модернизацией политической системы и изменением общественного сознания – дают всем уверенность в реализации этих мер и призывают каждого гражданина нашей страны и каждого бизнесмена к активным действиям по их выполнению".

Председатель ОЮЛ "Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана" Владимир Божко поддержал мнение, что "Главой государства обозначены беспрецедентные меры по улучшению социального положения и качества жизни населения. Президент подчеркнул, что их достижение возможно только при сохранении согласия и единства нашего общества. От усилий каждого гражданина, от высокого гражданского долга и ответственности каждого гражданина будет зависеть наш общий успех".

По итогам совещания были приняты решения по выработке методических рекомендаций по разъяснению задач Послания, обозначены основные направления деятельности Ассамблеи и ее структур, рассмотрены вопросы новых форм сотрудничества и взаимодействия с населением, реализации общереспубликанских проектов.