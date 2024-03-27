Депутатов возмутил ответ вице-министра здравоохранения о системе ОСМС в Казахстане

О некорректном ответе вице-министра здравоохранения высказались депутаты фракции "Ак жол", передаёт BaigeNews.kz.

13 марта 2024 года фракция "Ак жол" направила депутатский запрос по совершенствованию деятельности Фонда медицинского страхования.

"В том запросе мы дали ряд конкретных предложений, указав на непрозрачность и несправедливость механизмов ОСМС. В частности, мы предложили отказаться от недавно объявленного 5-кратного повышения платежей в Фонд медстрахования, демонополизировать систему медицинского страхования, ввести рыночные и конкурентные механизмы, персонализировать счета граждан, увязать сумму страховых взносов в зависимости от образа жизни конкретного гражданина", - сказал в депутатском запросе министру здравоохранения Альназаровой депутат Ержан Бейсенбаев.

Депутат отметил, что 14 марта заместитель министра здравоохранения Тимур Султангазиев, не дожидаясь ответа своего же министра, прокомментировал данный депутатский запрос, представителям СМИ, исказив суть наших предложений и заявив о своём несогласии с ними.

"Считаем, что такие высказывания вице-министра противоречат принципу влиятельного Парламента и подотчетного Правительства, реализованному в ходе конституционной реформы. В частности, сложилось впечатление, будто депутаты предложили повысить платежи Фонду медстрахования, тогда как фракция "Ак жол" однозначно высказалась против таких идей. Более того, мы предложили ввести персональные счета и снизить платежи в ОСМС от граждан, следящих за своим здоровьем, занимающихся физической культурой и не имеющих вредных привычек. Кроме того, заявление замминистра о том, будто персональное медицинское страхование существует только в Сингапуре - является недостоверной информацией. Рыночное медицинское страхование всегда носит персональный характер и используется во всех развитых странах", - добавил мажилисмен.

Основное предложение запроса и заключалась в том, чтобы отойти от размытой монополизированной модели к реальному рыночному медицинскому страхованию.

"А нынешняя система ОСМС – на самом деле не страхование, а очередной налог, который собирается со всех, а затем тратится по усмотрению чиновников.

В своем ответе г-н вице-министр поддержал сохранение именно этой системы. Его устраивает ситуация, которая почему-то не устраивает ни граждан, ни сами медицинские учреждения.

Даже если отказаться от персонификации медстрахования, то использование сотен миллиардов таких платежей (по сути – не страховки, а налогов) не должно делаться внутри самого Фонда", - сказал Ержан Бейсенбаев.

Он считает, что обязательные платежи должны поступать в бюджет, находиться под контролем общества и парламента, использоваться согласно бюджетных процедур и отчётности.