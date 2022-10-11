Депутатов и общественных деятелей хотят вывести из президиума НПП "Атамекен"

Фото: atameken.kz

В НПП "Атамекен" хотят облегчить состав президиума, куда сейчас входят 51 человек, передаёт BaigeNews.kz.

Предлагается сократить состав президиума и вывести из него 16 депутатов парламента и общественных деятелей, исключить представителей аккредитованных ассоциаций и оставить только председателей комитетов, сообщается на сайте НПП.

"Большинство за то, чтобы председатель, а не представитель был, если он ответственен за отрасль, то должен быть в президиуме", - сказал председатель президиума НПП Раимбек Баталов на совместном заседании комитетов палаты.

Глава НПП озвучил предложение по сокращению сроков полномочия председателя президиума, комитетов, а также членов президиума и правления до двух лет с правом переизбрания. В целях оперативности предлагается наделить президиум такими полномочиями съезда как принятие решений о создании и закрытии региональных палат предпринимателей и утверждение количественного состава региональных советов.

НПП "Атамекен" отказывается от государственных услуг. По мнению Раимбека Баталова, палата предпринимателей должна стать независимой от госбюджета.

"Ранее бюджет палаты состоял из 11 миллиардов тенге бюджетных средств и семи миллиардов - обязательных членских взносов. Мы по данному пункту уже отказались от ряда функций, например, проект "Бастау Бизнес" приносил 2,2 миллиарда тенге в фонд палаты. Мы сейчас сокращаем процент госбюджета до 20% в структуре доходов палаты. В последующем у НПП не должно быть зависимости от государственного бюджета", - отметил он.