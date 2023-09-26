Депутата в Актобе лишили водительских прав и мандата

Депутата городского маслихата Актобе Санию Муратову лишили водительских прав на шесть месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Напомним, на прошлой неделе в Актобе полицейские остановили автомобиль Lexus, за рулём которого была Муратова в состоянии алкогольного опьянения (это подтвердила экспертиза). Также депутат на авто выехала на встречную полосу. На нёё составили протоколы.

Административный суд рассмотрел одно из двух дел, заведённых на депутата. Сама Сания Муратова в суд не явилась. Дело рассмотрели за несколько минут. Суд установил, что Муратова виновна в правонарушении с выездом на встречную полосу и лишил её водительских прав на шесть месяцев.

Вскоре должны рассмотреть дело по обвинению депутата в управлении автомобиля в нетрезвом состоянии. Наказание предусматривает 15 суток ареста, поэтому суд должен быть только с её личным присутствием.

В маслихате Актобе сообщили, что удовлетворили заявление Муратовой о сложении депутатских полномочий.