Депутата Тимура Елеусизова наказали за мат во время выступления
Сегодня, 15:20
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Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
111Фото: inbusiness.kz
Депутата маслихата Алматы Тимура Елеусизова оштрафовали за нецензурное высказывание во время выступления в маслихате, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом Тимур Елеусизов рассказал в Instagram.
"Приехал в РОВД. Написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-й статье “Мелкое хулиганство”. Как говорится, за допустимые ошибки нужно нести полную персональную ответственность. И это как раз хороший пример тому, что перед законом все равны. Я надеюсь, что мы вместе продолжим с моими друзьями реализовывать крутые проекты и делать наш мир зеленым", — сказал на видео Елеусизов.
Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов нецензурно выразился во время выступления на внеочередной XIV сессии.
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