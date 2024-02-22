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Депутата Тимура Елеусизова наказали за мат во время выступления

Сегодня, 15:20
АВТОР
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inbusiness.kz Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: inbusiness.kz

Депутата маслихата Алматы Тимура Елеусизова оштрафовали за нецензурное высказывание во время выступления в маслихате, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Тимур Елеусизов рассказал в Instagram.

"Приехал в РОВД. Написал объяснительную. Привлекли к ответственности по 434-й статье “Мелкое хулиганство”. Как говорится, за допустимые ошибки нужно нести полную персональную ответственность. И это как раз хороший пример тому, что перед законом все равны. Я надеюсь, что мы вместе продолжим с моими друзьями реализовывать крутые проекты и делать наш мир зеленым", — сказал на видео Елеусизов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором депутат маслихата Алматы Тимур Елеусизов нецензурно выразился во время выступления на внеочередной XIV сессии.

 
 
 
 
 
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Публикация от Тимур Елеусизов (@timur_yeleussizov)

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