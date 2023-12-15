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Депутат взорвал гранаты на заседании сессии в Закарпатье

Сегодня, 17:19
АВТОР
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t.me/mvs_ukraine Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: t.me/mvs_ukraine

На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. 26 человек ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канале МВД Украины.

На месте ЧП работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.

"Пострадало 26 человек, шесть из которых в тяжёлом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия относительно мужчины, который взорвал гранаты", - сказало в сообщении пресс-службы МВД.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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