Депутат взорвал гранаты на заседании сессии в Закарпатье
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
138Фото: t.me/mvs_ukraine
На Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. 26 человек ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канале МВД Украины.
На месте ЧП работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты.
"Пострадало 26 человек, шесть из которых в тяжёлом состоянии. Медики проводят реанимационные мероприятия относительно мужчины, который взорвал гранаты", - сказало в сообщении пресс-службы МВД.
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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