Депутат: В кризисные центры должна попадать не жертва, а агрессор

Во время круглого стола на тему профилактики бытового насилия депутат Мажилиса РК Наталья Дементьева заявила, что в кризисные центры нужно помещать не жертв бытового насилия, а агрессоров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Нужно чётко понимать, есть семейно-бытовой конфликт, который нужно решать. Нужно прибегать к помощи психологов кризисных центров, в которые, как я считаю, должна попадать не жертва, а агрессор, если есть необходимость спасти и сохранить семью. Только в этом случае, я так считаю, имеет место быть посещение этих кризисных центров", - сказала депутат .

В остальных случаях, по мнению Дементьевой, нужно разбираться индивидуально, и, если ситуация крайне тяжёлая, заводить уголовное дело.

Депутат считает, что институт семьи нужно сохранять не во вред здоровья супруги или супруга. Дементьева настаивает на разделении понятий "семейно-бытовое преступление" и "семейно-бытовой конфликт".