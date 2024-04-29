Депутат раскритиковал машиностроение Казахстана на правительственном часе

Производственную линейку автомобилей марок "Changan", "Chery", "Haval" планируют запустить в Казахстане к 2025 году, передает BaigeNews.kz.

О развитии автомобилестроения на правительственном часе в Мажилисе рассказал министр промышленности и строительства. Перед производителями машин стоят обязательства по увеличению доли мелкоузловой сборки до 50% от общего объема производства к 2027 году, отметил Канат Шарлапаев. Причем в этом году этот показатель должен быть равен 20%.

Также в Казахстане могут появиться заводы, производящие пластиковые детали и мультимедийные системы. По словам Каната Шарлапаева, уже с января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. А еще через год методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тысяч автомобилей.

"Производимая линейка автомобилей ТОО "СарыаркаАвтоПром" дополняется маркой Jetour и ведутся переговоры с чешской компанией "Skoda". Более того группой компаний "Astana Motors" привлечены известные китайские бренды такие как "Changan", "Chery", "Haval" для организации производственной линейки, запуск которых планируется к 2025 году", - рассказал Канат Шарлапаев.

Вместе с тем депутат Нуртай Сабильянов отметил, что в машиностроительную отрасль вливаются большие средства. Если быть точнее, за последние три года - 285 миллиардов тенге из республиканского бюджета. В прошлом году мелкоузловым способом собрали и выпустили 13 тысяч автомобилей. Это всего 9,7% от общего объема выпуска 2023 года. К 2027-му этот показатель планируют довести лишь до 64%. При такой государственной поддержке эффективность должна быть гораздо выше, заявил депутат.