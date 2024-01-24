Депутат о землетрясении в Алматы: Система оповещения "даже не почесалась"

Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев раскритиковал готовность служб ДЧС Алматы и местных исполнительных органов к землетрясению, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что город исторически находится в сейсмоактивной зоне.

Ерлан Барлыбаев подчеркнул, что в Алматы люди поддались панике, не зная как действовать при землетрясениях.

Из-за отсутствия своевременного оповещения и какой-либо информации в городе был хаос,считает депутат.

"Для чего тогда МЧС потратило более одного миллиарда тенге на автоматизированную систему раннего оповещения? При том, что эта система даже "не почесалась", когда штормило весь юг страны.

На этом фоне показательно, что предупреждения, хотя бы на несколько минут раньше самой стихии, пришли по мессенджерам Андроид и Гугл, на которые из бюджета не затрачено ни копейки", - сказал депутат, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова.

Депутат также обратил внимание, что в СМИ, в частности на телевидении не было информации о том, как нужно было действовать горожанам.

"Первые SMS с предупреждением об угрозе землетрясения от службы "112" начали поступать к алматинцам только через два часа после самого сильного удара, сея ещё большее непонимание ситуации.

Сообщений и разъяснений о порядке действий ни по радио, ни по телевидению не передавалось вплоть до повторной волны, а сайт "Национального центра данных" вообще оказался недоступным", - сказал депутат.

Депутат также обратил внимание на застройку в Алматы. Из-за этого, по его словам, люди не чувствовали себя в безопасности даже на улицах, так как высотные здания могли в любой момент разрушиться.

"Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой, даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, т.к. стояли среди высотных зданий, способных обрушиться. Кроме того, многие граждане пытались покинуть город, создав многокилометровые пробки и препятствуя проезду экстренных служб",- сказал Ерлан Барлыбаев.

По его словам, в прошлом году фракция "Ак жол" знакомилась с работой ДЧС города Алматы, и раскритиковала формальный характер обучения населения действиям в критических ситуациях.

Тогда же депутаты отметили удручающую ситуацию с материально-техническим оснащением НИИ сейсмологии.

"В 2017 году правительство вообще остановило финансирование этого НИИ, и возобновило только после жёсткого запроса фракции "Ак жол" - сказал депутат.

По его словам, но и сейчас положение крайне непростое. Здание института сейсмологии не ремонтировалось с 1989 года. Депутат утверждает , что это задание напоминает полуразрушенные бараки прошлого века. а зарплаты именитых сейсмологов - ниже учителя средней школы.

В связи с этим депутат потребовал:

Выяснить причины бездействия автоматизированной системы раннего оповещения и лиц, ответственных за провал её работы; пересмотреть формат обучения населения и учреждений действиям на случай землетрясения и других чрезвычайных ситуаций; категорически запретить точечную застройку, пересмотреть требования к этажности новых зданий с учётом сейсмозон внутри г.Алматы; разработать комплекс научно обоснованных мероприятий по снижению рисков для населения и города от подобной стихии.