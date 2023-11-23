Депутат о возврате незаконно выведенных активов: Нужно искать резервы и внутри Казахстана

В предвыборной программе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу по возврату незаконно полученных и выведенных активов, подчеркнув, что они должны работать на благо всего народа. О том, как необходимо осуществлять этот процесс, чтобы достигнуть нужных результатов, корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с одним из разработчиков соответствующего закона депутатом мажилиса парламента Ерланом Саировым.

"Сегодня у всех стран, в том числе и у Казахстана, сжимаются инвестиционные возможности из-за геополитической и геоэкономической турбулентности. Это касается как привлечения инвестиций, так и внутренних финансовых резервов. Поэтому сейчас государству необходимо искать различные ресурсы для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие, провести экономические реформы и переход на следующий, четвёртый-пятый передел промышленного развития, о котором говорит президент. И возврат незаконно выведенного капитала нужно рассматривать в этом контексте", - сказал он.

Депутат отметил, что, по различным оценкам экспертов, за рубеж выведено около 200 миллиардов долларов. Для их изъятия необходимы были четкие механизмы возврата, поэтому в начале 2023 года депутаты инициировали разработку законопроекта о возврате государству незаконно приобретенных активов. После обсуждения в парламенте 12 сентября Глава государства подписал соответствующий закон, который уже полностью вступил в силу.

"Для того, чтобы вернуть незаконно выведенные активы обратно в Казахстан, предстоит очень долгая и скрупулёзная работа. Во-первых, нужно эти деньги найти. Во-вторых, нужно доказать, что эти деньги принадлежат нашему народу. А потом уже включается сам механизм их возврата. Определённая работа уже идёт. Постепенно из-за рубежа средства возвращаются, на сегодня порядка триллиона тенге возвращено", - добавил наш собеседник.

По словам мажилисмена, процесс возврата активов может занять определённое время, ведь, чтобы найти веские доказательства незаконного вывода капитала, необходимо проводить анализ, историческую ретроспективу, изучить большое количество документов. Уже после этого подключаются правоохранительные органы. При разработке закона о возврате незаконно приобретенных активов постарались максимально расширить круг лиц, подпадающих под его действие. Проверке подлежат активы физических и юридических лиц, в том числе и иностранных, а также аффилированные с владельцем активов лица. Такие нормы были необходимы, чтобы нейтрализовать все возможные механизмы вывода незаконно приобретенных активов.

"Эти шаги должны быть системными, а результат – объёмным. Для этого нужно привлечь экспертов, которые работают за рубежом, в том числе и казахстанских. Во-вторых, нужно обеспечить правовое взаимодействие, то есть мы должны заключить договора со всеми странами, где сконцентрирован незаконно вывезенный капитал", - добавил Саиров.

Депутат подчеркнул, что правительству необходимо обратить внимание также на незаконный капитал внутри страны.

"Решать задачи, которые поставлены президентом, нужно быстро. Незаконный капитал – это не только те деньги, которые были выведены за рубеж. Это могут быть производственные объекты, например, различные здания и сооружения, которые были незаконно приватизированы в своё время. Поэтому нужно искать резервы и внутри Казахстана. Очень много предприятий, которые были приватизированы в обход законов. Было очень много решений правительства, в которых лоббировали конкретные интересы узкого круга лиц. Нужно проводить экспертизу и внутри страны", - заявил он.

По словам мажилисмена, правительство должно проводить комплексную работу по возврату активов в тесном взаимодействии с гражданским обществом.