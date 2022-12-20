Депозиты в тенге достигли исторического максимума - глава Нацбанка

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Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Он доложил главе государства о предварительных итогах реализации Нацбанком денежно-кредитной политики за 11 месяцев 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации на внешних и внутренних рынках, динамике и прогнозе инфляции, а также состоянии золотовалютных резервов. Было отмечено, что меры Национального банка дают положительные результаты, такие как рост депозитов в тенге до исторического максимума, стабилизация валютного рынка и продолжение роста кредитования экономики.

Президенту было доложено об итогах проведённого исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Галымжан Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями.

"Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов. Председателем Национального банка было отмечено, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в три фазы в срок до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации проекта.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.