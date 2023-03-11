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  • Денис Никиша прорвался в четвертьфинала чемпионата мира по шорт-треку
olympic.kz Сегодня, 08:44
201
Сегодня, 08:44
201
Фото: olympic.kz

Денис Никиша прорвался в четвертьфинала чемпионата мира по шорт-треку


В южно-корейском Сеуле стартовал чемпионат мира по шорт-треку. Казахстанец Денис Никиша прошел в четвертьфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Денис успешно преодолел квалификационный барьер на дистанции 500 метров. 

В четвертом забеге он финишировал первым, обеспечив себе место в следующем круге.

Напомним, ранее Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку в в Нидерландах.

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#шорт-трек #спорт #чемпионат мира
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:44
201
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