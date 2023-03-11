Денис Никиша прорвался в четвертьфинала чемпионата мира по шорт-треку

Фото: olympic.kz



В южно-корейском Сеуле стартовал чемпионат мира по шорт-треку. Казахстанец Денис Никиша прошел в четвертьфинал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета РК.

Денис успешно преодолел квалификационный барьер на дистанции 500 метров.

В четвертом забеге он финишировал первым, обеспечив себе место в следующем круге.

Напомним, ранее Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку в в Нидерландах.