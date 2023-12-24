  • 24 Декабря, 21:58
  • BAIGENEWS

Деньги пытались передать заключённому в Уральске

Сегодня, 20:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz Сегодня, 20:37
Сегодня, 20:37
124
Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

У женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному в Уральске, обнаружили деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс" НГ РК, инцидент произошёл в комнате свидания учреждения №27. В сумке женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному обнаружены 42 тысячи тенге. Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками учреждения предотвратили попытку проноса.

В настоящее время осуществляется сбор информации для привлечения нарушительницы к административной ответственности. В ведомстве напоминают, что за попытку передачи на территорию колонии запрещенных предметов грозит штраф в размере 10 МРП.

Самое читаемое

Наверх