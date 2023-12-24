Деньги пытались передать заключённому в Уральске
Сегодня, 20:37
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Сегодня, 20:37Сегодня, 20:37
124Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz
У женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному в Уральске, обнаружили деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе РгК "Батыс" НГ РК, инцидент произошёл в комнате свидания учреждения №27. В сумке женщины, которая пришла на длительное свидание к осужденному обнаружены 42 тысячи тенге. Военнослужащие Национальной гвардии совместно с сотрудниками учреждения предотвратили попытку проноса.
В настоящее время осуществляется сбор информации для привлечения нарушительницы к административной ответственности. В ведомстве напоминают, что за попытку передачи на территорию колонии запрещенных предметов грозит штраф в размере 10 МРП.