Деньги должны работать на экономику – Ашимбаев об изъятии средств из пенсионного фонда

Сенаторы будут рассматривать каждый конкретный случай выделения средств из пенсионного фонда. Об этом в кулуарах Сената сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались у Маулена Ашимбаева, почему изъятие 1,5 триллионов тенге пенсионных накоплений казахстанцев из ЕНПФ прошли без согласования Парламента.

"Парламент формирует республиканский бюджет. Вопросами использования средств пенсионного фонда занимается правительство. Мы будем поднимать вопросы, уверяю вас, в рамках рассмотрения отчёта правительства по освоению бюджета. Отчёт в текущем месяце у нас будет в Сенате, в Мажилисе. Будет совместное заседание. Эти вопросы там будут подниматься", - сказал председатель Сената.

Он добавил, что нужно каждый конкретный случай рассматривать отдельно.

"Я не хочу сейчас априори говорить, что это неправильно, что так не нужно делать. То, что пенсионные средства должны приносить доходы гражданам, работать на экономику, - это очевидно, здесь нечего доказывать. Как они используются, правильно ли используются, приносят ли доходы гражданам, способствуют ли росту экономики страны, это в каждом конкретном случае надо смотреть. Какие облигации куплены, чьи облигации куплены, какой доход они принесли, как они повлияли на развитие нашей страны. Здесь уже нельзя обобщённо смотреть, здесь надо конкретно по каждому кейсу рассматривать. И такое рассмотрение у нас будет. Я не хочу кого-то обвинять, не имея законодательной базы", - сказал Ашимбаев.

Председатель Сената придерживается мнения, что деньги должны работать на экономику.