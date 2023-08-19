  • 19 Августа, 13:48
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День защиты бродячих животных отмечают в Астане

Сегодня, 12:15
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акимат Астаны Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
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Фото: акимат Астаны

Каждую третью субботу августа в столице отмечают Международный день защиты бродячих животных,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Вот уже три года в столице работает совет по вопросам защиты животных, в состав которого вошли представители зоозащитных организаций, общественные деятели, ветеринары. Помогают ухаживать за ними и волонтёры.

Они регулярно посещают питомники и помогают кормить, заботиться об отловленных безнадзорных собаках и кошках.

На сегодня по Астане отловом занимаются 6 бригад – по одной на каждый район и еще одна бригада оперативного реагирования.

Следует отметить, что в столице с 2017 года применяются гуманные способы отлова, при котором используются сачки, удавки, клетки-ловушки, приманки.

Отловленные собаки и кошки содержатся 60 дней в пункте временного содержания до возвращения владельцу либо передачи третьему лицу. При этом невостребованные животные передаются зоозащитной организации "Стоп Отлов" в рамках заключенного меморандума. В течение 60 дней проводятся соответствующие ветеринарно-профилактические мероприятия, такие как дегельминтизация против глистов, вакцинация против бешенства и чипирование.

На сегодняшний день в пункте временного содержания содержится более 3000 собак и 200 кошек.

Одним из основных путей решения проблемы бродячих животных является их стерилизация. За последние три года стерилизовано 9500 животных.

Фото: gov.kz/акимат Астаны

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