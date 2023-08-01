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Дело Шуменова: полицейских, отпустивших боксёра, наказали
Полицейских, отпустивших боксёра Бейбута Шуменова домой и не предпринявших соответствующих мер после драки в ТРЦ, наказали. Была произведена проверка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.
"По результатам проведенной проверки участковый инспектор полиции УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности, оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции (ответственный за организацию работы УПП) отдела местной полицейской службы УП района "Есиль" предупреждены о неполном служебном соответствии, заместитель начальника УП района "Есиль" освобожден от занимаемой должности, начальнику районного управления объявлен выговор", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
Напомним, казахстанского боксёра обвинили в избиении мужчины с ребёнком на руках в столичном ТРЦ. В МВД подтвердили, что избивавшим соперника оказался Бейбут Шуменов. Позже он рассказал свою версию конфликта. Также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева обратилась в МВД после скандала. Она потребовала привлечь его к ответственности за угрозу безопасности ребёнка.
Накануне стало известно, что полиция Казахстана объявила Бейбута Шуменова в международный розыск.
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