- Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана - СМИ 00:43 37
- Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание 06.04.2023 277
- Анонимный спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента 06.04.2023 310
- Сборная Казахстана после сенсационной победы в Астане улучшила позиции в рейтинге FIFA 06.04.2023 434
- Стартует продажа коллекционных монет Togyzqumalaq в Казахстане 06.04.2023 295
- Шокирующие подробности нападения на школьников с топором озвучили в Петропавловске 06.04.2023 397
- Назначена дата суда по делу Арыстанбека Мухамедиулы 06.04.2023 323
- Аким Карагандинской области обвинил в некомпетентности руководство "Балхаш су" 06.04.2023 458
- Краснокнижные тюльпаны зацвели в Туркестанской области 06.04.2023 397
- Саудовская авиакомпания Flynas хочет запустить регулярные рейсы в Казахстан 06.04.2023 356
- В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ 06.04.2023 483
- Квартиры от МИИР: о новых уловках мошенников предупреждают казахстанцев 06.04.2023 324
- Студенты колледжей с инвалидностью будут учиться вместе со всеми - акимат Астаны 06.04.2023 365
- Завершился суд над сыновьями мажилисмена Жигули Дайрабаева 06.04.2023 719
- Процедуру госзакупок предлагают упростить в Казахстане 06.04.2023 386
- Асфальт растаял вместе со снегом: жители Петропавловска возмущены качеством дорог 06.04.2023 794
- Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение 06.04.2023 561
- Правила страхования профответственности медработников разработали в Казахстане 06.04.2023 372
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 519
- Соя, пшеница и овёс: как пройдёт весенняя посевная в Павлодарской области 06.04.2023 500
- Новый орган самоуправления кенес предлагают создать в сёлах и городах Казахстана 06.04.2023 370
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 340
- Осуждённый за убийство кота метёт улицы в Семее 06.04.2023 561
- Вторая жизнь пластиковых крышек: житель Балхаша преобразил подъезд своего дома 06.04.2023 694
- У Сильвио Берлускони выявили лейкемию - СМИ 06.04.2023 365
- Разбойное нападение на больницу произошло в Алматинской области 06.04.2023 546
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 526
- В Air Astana опровергли сообщения о многомиллиардных штрафах 06.04.2023 415
- Больше всего времени интуристы проводят в Мангистауской области 06.04.2023 360
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 365
- Основные условия образования цен на социальные продукты не изменились — торговые сети 06.04.2023 348
- На торговцев золотом устроили "облаву" в Шымкенте 06.04.2023 1866
- Дальнобойщики устроили "тихую забастовку" из-за дефицита дизтоплива 06.04.2023 898
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 960
- Где и как можно жарить шашлыки, чтобы не получить штраф 06.04.2023 406
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 388
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 369
- Кредитным должникам перестанут выдавать займы в Казахстане 06.04.2023 659
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 597
- Земельные участки в Казахстане будут предоставлять в онлайн-режиме 06.04.2023 455
- В Алматы задержали фальшивомонетчика, который подделывал купюру в 10 тысяч тенге 06.04.2023 467
- Ювелирные украшения подорожали в Казахстане на треть 06.04.2023 514
- Повышенную зарплату будут получать привлечённые с производства педагоги 06.04.2023 456
- Ускоренное падение: рубль подешевел до 5,63 тенге 06.04.2023 436
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 519
- Бывший вице-министр энергетики отсудил 10 миллионов тенге у Минфина 06.04.2023 449
- Несовершенство E-border и "теневые перевозки" — в прокуратуре объяснили очереди на границе с Китаем 06.04.2023 821
- Противопехотные мины и гранаты нашёл акмолинец на пустыре 06.04.2023 445
- Около 6 тысяч казахстанцев оформили госпособия через SMS 06.04.2023 428
- Президент освободил от должности замминистра обороны Бауржана Тортаева 06.04.2023 604
- Мурат Мукушев назначен национальным координатором по ШОС 06.04.2023 384
- Гонщик "Астаны" поднялся на пьедестал "Шелдепрайса" 06.04.2023 408
- Казахстанским медикам повысят зарплаты 06.04.2023 495
- 64 новых случая COVID-19 выявили в Казахстане 06.04.2023 453
- Цены на авиаперелёты могут снизить после отделения FlyArystan от Air Astana 06.04.2023 491
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 538
- Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в США 06.04.2023 497
- В зоопарке Шымкента маленькая девочка разбила стеклянный вольер 06.04.2023 613
- Подросток на самосвале насмерть задавил отца в ЗКО 06.04.2023 1234
- Талые воды затопили республиканские трассы в СКО 06.04.2023 484
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1186
- Интерфейс в WhatsApp станет более современным 06.04.2023 691
- Испанский производитель взрывчатки может перенести производство из России в Казахстан 06.04.2023 604
- В Атырау выпускники детдома остались без жилья 06.04.2023 551
- В Семее при обрушении крыши пострадала семья из пяти человек 06.04.2023 549
- Скандал разгорается на станции скорой помощи Алматы 05.04.2023 684
- Мужчина с топором напал на детсад в Бразилии, четверо детей погибли 05.04.2023 558
- Есть проблемы с поставкой базового оборудования - министр энергетики о модернизации ТЭЦ в Алматы 05.04.2023 546
- Землетрясение ощутили жители Алматы 05.04.2023 494
- АЗРК: Ограничения реализации топлива на заправках - нарушение закона 05.04.2023 695
- Гранату нашли на улице в Петропавловске 05.04.2023 650
- Четвёртые сутки не могут потушить пожар в Атырауской области 05.04.2023 570
- Тараз разделят на два района 05.04.2023 593
- Как отсортировать домашний мусор и "заработать" на нём? Интервью с экоактивисткой 05.04.2023 796
- Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС продлили до октября 05.04.2023 469
- Или будет электроэнергия дороже, или мы получим ещё один Экибастуз - Саткалиев 05.04.2023 773
- Ораза, жарапазан, Кадыр тун: как казахстанцы соблюдают традиции священного месяца 05.04.2023 842
- Димаш Кудайберген отказался от стипендии "Болашак" и готов подарить её талантливому казахстанцу 05.04.2023 1417
- Зачем педагогу знать, на каком перекрёстке рос тополь из романа - депутат возмущена заданиями в аттестационных тестах 05.04.2023 632
- Голый мужчина разгуливал по Павлодару 05.04.2023 622
Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание
В Северо-Казахстанской области наказали сотрудников школы, в которой учился мальчик, сбежавший из патронатной семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
На совещании в прокуратуре области рассматривали вопрос профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них. Заместитель прокурора области Абу Али Саттар напомнил о февральских событиях в Уалихановском районе, где 10-летний мальчик сбежал из патронатной семьи из-за систематических побоев.
"Мальчик ходил с синяками и гематомами в школу, никому не было до этого дела. Никто не обращал внимания", - отметил зампрокурора области.
Заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова сообщила, что к дисциплинарной ответственности привлекли методиста по опеке и попечительству отдела образования района, и.о. директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, соцпедагога и педагога-психолога.
"И.о. директора школы уволили. Приемные родители понесли административное наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге) на каждого", - сказала Протопопова.
По информации руководителя управления областной прокуратуры Амира Рахимова, уголовное дело прекратили. С семьей расторгнут договор о патронатном воспитании.
"С учетом социальной важности сферы защиты прав детей функции государства по опеке и попечительству в отделах образования должны исполнять государственные служащие. Но в трех районах – Айыртауском, Акжарском, Уалихановском – они возложены на методиста. Внесены изменения в структуру отделов образования по перераспределению обязанностей между госслужащими и введению должности по опеке и попечительству", - добавила Протопопова.
В феврале в Уалихановском районе из дома сбежал мальчик. В управлении образования заявили, что в отношении приемного отца было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним". На теле мальчика найдены множественные ушибы.
-
Trend news
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 519
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 521
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 960
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 388
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 597
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 519
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1186
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 3775
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 4076
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1159
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 779
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 856
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 662
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 1410
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 637
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 888
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1414
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 883
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1003
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 993
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 24550
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 1999
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1008
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1175
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 834
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1643
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12694
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18736
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1741
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1165
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 14891
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2003
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1369
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12634
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1206
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1752
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1417
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1667
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1461
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2156
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1375
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3190
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6924
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1322
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19617
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1250
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1426
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1437
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3769
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21866
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6048
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1888
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1304
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1276
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7799
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1698
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15101
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1511
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1567
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1600
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3141
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4620
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10602
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4803
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2331
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1783
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3093
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8225
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2469
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1942
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17604
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2161
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2448
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2329
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5860
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 2045
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2140
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2128
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 2047
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6800
-
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 340
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 365
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 369
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 538
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 675
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 597
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 859
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 833
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 615
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 658
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 850
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 569
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 759
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 581
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 832
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 953
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 893
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 929
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 760
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 969
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 833
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 634
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 794
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2778
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1183
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 925
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1047
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1249
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1015
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1121
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1305
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1331
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1211
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1145
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1349
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1299
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1513
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1582
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1369
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1386
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1562
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2354
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1399
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1689
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1767
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1948
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1749
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2621
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2316
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2127
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2131
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2479
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2456
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2111
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2668
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2295
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4240
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2743
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2577
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2609
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7540
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2759
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2863
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2845
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3211
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2772
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3594
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3146
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3145
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3738
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3396
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3170
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3915
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3804
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3731
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3569
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4366
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4666
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4145
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 5062