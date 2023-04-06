Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание

Фото: inform.kz

В Северо-Казахстанской области наказали сотрудников школы, в которой учился мальчик, сбежавший из патронатной семьи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

На совещании в прокуратуре области рассматривали вопрос профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них. Заместитель прокурора области Абу Али Саттар напомнил о февральских событиях в Уалихановском районе, где 10-летний мальчик сбежал из патронатной семьи из-за систематических побоев.

"Мальчик ходил с синяками и гематомами в школу, никому не было до этого дела. Никто не обращал внимания", - отметил зампрокурора области.

Заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова сообщила, что к дисциплинарной ответственности привлекли методиста по опеке и попечительству отдела образования района, и.о. директора школы, заместителя директора по воспитательной работе, соцпедагога и педагога-психолога.

"И.о. директора школы уволили. Приемные родители понесли административное наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (34 500 тенге) на каждого", - сказала Протопопова.

По информации руководителя управления областной прокуратуры Амира Рахимова, уголовное дело прекратили. С семьей расторгнут договор о патронатном воспитании.

"С учетом социальной важности сферы защиты прав детей функции государства по опеке и попечительству в отделах образования должны исполнять государственные служащие. Но в трех районах – Айыртауском, Акжарском, Уалихановском – они возложены на методиста. Внесены изменения в структуру отделов образования по перераспределению обязанностей между госслужащими и введению должности по опеке и попечительству", - добавила Протопопова.

В феврале в Уалихановском районе из дома сбежал мальчик. В управлении образования заявили, что в отношении приемного отца было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним". На теле мальчика найдены множественные ушибы.